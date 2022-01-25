"Не хочется скандала": дисквалифицированный LAUD предложил альтернативу для Нацотбора

Украинский исполнитель LAUD спустя всего несколько часов после объявления финалистов Нацотбора Евровидения был дисквафилирован с конкурса. Сейчас он ищет возможные пути решения, чтобы презентовать свою песню на сцене.

В ночь с 24 на 25 января представители Суспільного объявили, что LAUD покидает отбор из-за песни Head Under Water, которая была написана для него голландским сонграйтером Дэниелем Ботингом 2018 года. Согласно правилам конкурса все песни должны были быть новыми.

К слову, LAUD дисквалифицировали из Нацотбора Евровидения-2022: кто заменит его в финале

Следовательно, его дисквалифицировали и заменили исполнителем Barleben (настоящее имя – Александр Барлебен) с песней Hear My Words. Однако LAUD никак не может смириться с тем, что его оставили "за бортом", поэтому сначала писал, что песня хоть и была написана в 2018 году, но с тех пор прошла немало аранжировок и изменений, а официально он представил ее во втором альбоме DUAL 18 ноября 2021 года.

Предложение LAUD

Однако такое заявление не отразилось на изменении настроений оргкомитета конкурса Евровидения, поэтому он во второй раз в инстаграме обратился к ним. Теперь он предлагает выступить в "интервал-акте Нацотбора, тем самым проявить солидарность с участниками и творческий дух проекта". Он призывает все стороны проявить себя с лучшей стороны и надеется на поддержку.

Хочу обратиться к организаторам Нацотбора и EBU. Мне хотелось достойно представить Украину на конкурсе, и совсем не хочется быть участником скандала. Наша команда принимает решение оргкомитета. Выявляя максимальную открытость в представлении этой ситуации, мы рассказали историю создания песни в видео, оставили все источники открытыми и надеемся на положительный сценарий,

– отметил исполнитель.

Мы обратились за комментарием к Суспільному, чтобы узнать их реакцию на такое предложение.