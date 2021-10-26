Не Хэллоуин: стало известно, песни какой группы станут темой 9 выпуска "Танцев со звездами"

Каждую неделю на паркете "Танцев со звездами" остается все меньше участников и их партнеров. Однако на этот раз настроение и дух звезд смогут поднять композиции легендарного вокалиста Святослава Вакарчука и группы "Океан Эльзы".

Темой девятого выпуска "Танцев со звездами" станет "Вечер суперхитов "Океана Эльзы". Композиции коллектива прославились на весь мир, поэтому можно себе только представить, какими волшебными номерами будут поражать звездные участники.

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"Танцы со звездами" 9 выпуск – тема вечера / Фото из инстаграма шоу

Реакция сети

Пока неизвестно, будет ли это запись песен, или исполнение вживую Вакарчука, но вечер обещает точно быть романтичным. В комментариях инстаграма "Океана Эльзы" зрители уже делятся названиями песен, которые бы хотели услышать на паркете шоу:

"Вище неба";

"Там, де нас нема";

"Зелені очі";

"Квітка";

"На небі";

"Я їду додому".

В частности, многие зрители не поняли, почему организаторы проекта не сделали вечер тематическим к Хэллоуину, ведь именно в ночь с 31 октября на 1 ноября, когда будет проходить 9 выпуск, в мире будут отмечать канун Дня всех святых: