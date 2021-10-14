Не доходят руки, – почему Оксана Муха не живет в Киеве в квартире, выигранной на "Голосе страны"

Весной 2019 года Оксана Муха победила в 9 сезоне "Голоса страны". Проект подарил ей двухуровневую квартиру в Киеве, но в новостройке певица не живет. Почему она не спешит переезжать в столицу, узнавайте далее.

Экс-подопечная Дана Балана Оксана Муха, как и все победители "Голоса страны" не могла нарадоваться дорогому подарку – квартирой в Киеве. Однако сейчас пентхаус – однокомнатный дом с террасой на последнем этаже – пустует. Все потому, что до триумфа в шоу львовянка достроила свое жилье.

Читайте также Влад Яма с женой рассказали, на которую мечту им не хватает денег

"Во Львове я только закончила частное жилье, тоже двухуровневое, и здесь такой чудесный подарок – двухуровневая квартира", – рассказала Оксана Муха.

Для победительницы "Голоса страны" Львов – это город силы, в котором живут ее родители, ребенок. От них звезда черпает энергию и вдохновение, поэтому не спешит переезжать в Киев. Более того, квартира в столице нуждается в ремонте, сейчас там голые стены.

В Киеве я задерживаюсь ненадолго на какие-то проекты. Пока не доходят руки до ремонта, до того, чтобы обустроить эту квартиру. Она ждет своего часа,

– заявила Оксана Муха.

Оксана Муха в квартире в Киеве / Фото ТСН

Оксана Муха в квартире в Киеве / Фото ТСН

К теме Ирина Федишин призналась, почему не решается переехать из Львова в столицу

Заметим, победитель "Голоса страны-10" Роман Сасанчин тоже не живет в подаренной проектом квартире. В августе он с беременной невестой переехал из столицы в Чертков, что на Тернопольщине. Ремонт в киевской квартире юноша, как и Оксана Муха, не завершил.