Не договорились о сумме денег, – Владимир Остапчук о мести бывшей жены

Украинский телеведущий Владимир Остапчук предположил, что его бывшая жена запрещает ему видеться с детьми, потому что таким образом хочет за что-то отомстить. Он вспомнил, как она оскорбляла его близких.

Даже большая война, которая началась в Украине 24 февраля, не смогла примирить эксов Владимира Остапчука и Елену Войтечко. Телеведущий подозревает, что бывшая ему мстит.

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Владимир Остапчук о мести бывшей жены

По мнению шоумена, Елена не дает ему видеться с детьми и мстит из-за того, что сама не устроила личную жизнь.

Сложный вопрос. Думаю, что это, во-первых, ее неустроенность личной жизни. Потому что я просто знаю истории, когда женщины налаживают свою личную жизнь, она сразу начинает жить своей жизнью. Сейчас она живет жизнью, чтобы отомстить бывшему мужчине. Ну и обида. Думаю, что да,

– считает Владимир Остапучук.

Телеведущий добавил, что извинялся перед бывшей женой уже "миллион раз": "Я не думаю, что когда-то это сработает. Это сложный случай, потому что мне "повезло". Есть женщины, особенно адекватные, даже во время войны понимающие, отодвигающие личные образы на второй план. Ну странная история на самом деле, почему она обижена. Хотя первая в интервью рассказывала о том, что "я сама тебя бросила, я тебе показала на дверь, собирай вещи". Пять месяцев все было нормально, потом мы с Еленой не договорились о сумме денег и пошла месть".

, что долгое время Елена Войченко обвиняла Остапчука в том, что он не поддерживает детей финансово. После одного из скандалов шоумен показал скриншоты денежных переводов и чеки, в которых были выплаты для потомков.

Остапчук добавил, что не реагирует на хейт из-за публичного освещения проблем с прежней. Но отметил, что нужно иметь мужество продолжать идти на контакт с женщиной, которая оскорбляла его близких.

Мне очень нравится, когда женщины пишут: он просто не мог с ней договориться. Я вам дам возможность, все что она "выкатывала", оскорбляла моих родителей, маму, сестру, мою жену. После этого находить в себе мужество, чтобы продолжать общение. Так исторически сложилось, что мужчины манипулируют деньгами, а женщины – детьми,

– сказал Остапчук.

Интервью с Владимиром Остапчуком: смотрите видео онлайн