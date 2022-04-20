"Не было аппетита": как на Машу Ефросинину повлияла война

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как она переживает войну. Она призналась, что потеряла аппетит и очень похудела.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина столкнулась с огромным стрессом во время войны. Она призналась, что очень похудела.

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Маша Ефросинина о своем состоянии

У меня первые недели не было аппетита. Я – человек, который всю свою жизнь мечтал быть тонким и стройным, смотрел в зеркало и понимал, что что-то не то. Не было аппетита, не лезло. Даже если я что-то под крик мужчины запихивала, оно лезло назад,

– призналась ведущая.

Маша Ефросинина добавила, что не может и заниматься спортом, потому что просто не имеет сил. Однако она гуляет с детьми.

"Я пытаюсь ходить пешком с детьми. У нас есть такое правило: везде, где можно дойти, мы идем. Никакого транспорта, никаких вспомогательных штук", – отметила звезда.

, в отличие от Маши Ефросининой "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях заедает стресс . Поэтому она поправилась на несколько килограммов и нашла несколько седых волос.

На другой план пошел и внешний вид телезвезды. Она поделилась, что не хочет делать макияж или хорошо одеваться, потому что просто не чувствует себя настоящей.

"Если бы мне сказали, что я буду выходить с грязной головой, со шпильками, без мейка по 5-8 раз в день на весь мир в прямые эфиры, я бы посмеялась. Мне даже моя мама и моя дочь говорят: "Приведи себя в порядок". А я говорю: "Не могу". Я не могу сейчас подойти к зеркалу и сделать мейк, это будет неестественно до моего состояния сейчас", – сказала Маша Ефросинина.