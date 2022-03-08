Не будем рабами и овцами, – Злата Огневич о том, чем россияне отличаются от украинцев

Украинская певица Злата Огневич рассказала об разнице между украинцами и россиянами. Она подчеркнула, что никогда больше не рассчитываться рублями и не будет танцевать под дудку диктатора.

Известная украинская певица Злата Огневич обратилась к российским оккупантам. Она призвала их уйти с нашей земли, ведь нам не нужна помощь и освобождение.

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Злата Огневич об отличии россиян и украинцев

"Наши соседи называют это "освободительной операцией". Нас не нужно ни от кого увольнять, мы сами справимся без вашей помощи. Мы отлично без нее раньше справлялись и дальше справимся", – сказала звезда.

Злата Огневич добавила, что украинцы значительно отличаются от россиян. В первую очередь потому, что мы "никогда не будем рабами и овцами".

Я никогда не буду расплачиваться рублями. Я никогда не буду танцевать под дудку кровавого диктатора, выполняя его законы и закрывая глаза на правду. Мы украинцы не такие. Ген свободы течет в крови. Ген свободы в каждой нашей клетке. Это вы пришли на нашу землю и хотите ее унести. Но знайте, что мы ее не отдадим,

– подчеркнула артистка.

Видеообращение Златы Огневич:

Певица вспомнила свое детство, которое проводила Крым с друзьями из России и Беларуси. Тогда она и представить не могла, что соседи решат уничтожать украинцев.

"Я вас глубоко презираю. Всех тех, кто уничтожает украинский мирный народ. Я никогда вам этого не прощу. Я приложу все свои силы для того, чтобы рассказать всему миру правду. Знаете русские солдаты, идите на*ер со своим "русским миром". Нас не надо ни от кого спасать. Скоро вас нужно будет спасать от украинцев. Потому что мы родную землю никогда и никому не отдаем", – заявила певица.

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Текст публикации Златы Огневич

Остановите войну. Наши дети должны жить!

Мы, украинцы, никогда не будем рабами и овцами, идущими за кровавым лидером. Я никогда не буду расплачиваться рублями. Я никогда не буду петь и давать концерты в России, никогда!!!

Нас не нужно спасать! Россия, спасите лучше себя от убийцы, тирана и зверя, пока ещё не поздно! Оплакиваю каждую загубленную жизнь в этой братоубийственной войне.

С нами правда, с нами весь мир, с нами Украина! Слава героям и защитникам!

Слава Вооруженным Силам Украины. Ваш подвиг я буду помнить до конца жизни, рассказывать детям и внукам. Низкий поклон каждому, каждому.

Слава Украине. Слава нашему президенту – лидеру нации! Горжусь своим народом и всем сердцем вместе с Вами. Вместе мы сила.