Не без проблем с полицией: семья Бекхэмов проводит время в Италии
Источник:инстаграм Дэвида Бекхэма
Британская модельер Виктория Бекхэм вместе со всей семьей отправилась в Италию. Там семья активно отдыхает на побережье. Однако в один из дней Дэвид оправдывался перед полицией из-за того, что несовершеннолетние дети самостоятельно катались на катере.
Почти в полном составе семейство Бекхэмов поехало на отдых в Италию, на побережье Амальфи. Яркими фото с отдыха они делятся на своих страницах в инстаграме.
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Отдых Бекхэмов в Италии
Дэвид Бекхэм опубликовал первое фото, на котором позировал с 16-сыном сыном Крузом и 10-летней дочерью Харпер. "Особенные воспоминания", – написал он под снимком.
Дэвид Бекхэм с сыном Крузом и дочерью Харпер
Семья проводит время на большой яхте. Дети вместе со звездными родителями развлекаются на море, плавая на катерах или водных мотоциклах. Они прыгают в воду прямо с судна и катаются на аттракционах.
Примечательно, что Виктория и Дэвид взяли с собой родителей. Вместе они посещают рестораны и наслаждаются местными блюдами.
Проблемы Бекхэм с полицией
- Роскошный отдых знаменитостей потревожила итальянская полиция, прибывшая к яхте, на которой отдыхало семейство, о чем пишет The Sun. Она увидела, как Круз катается на катере без отца.
- Представители органов отметили, что несовершеннолетние без присмотра взрослых не могут управлять катером. Дэвид Бекхэм около 45 минут общался с полицией, однако очевидцы говорят, что разговор был дружным. После него полицейские даже попросили сделать с футболистом селфи.