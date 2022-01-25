Называл свиньей и кобылой, – сестра Майкла Джексона рассказала о настоящих отношениях с братом

Американская певица и младшая сестра Майкла Джексона – Джанет, в новом документальном фильме рассказала о неприятных подробностях из жизни с братом. По ее словам, он оскорблял женщину из-за лишнего веса.

Премьера документального фильма "Джанет" уже 31 января состоится на телеэкранах США и Великобритании. Всего будет 4 части фильма, а пока артистка в анонсе рассказала, что знаменитая поп-легенда Майкл Джексон иногда был очень жестоким.

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Было время, когда Майк дразнил меня и обзывал. Называл свиньей, кобылой, забойной коровой. Он смеялся над этим, и я тоже смеялась, но где-то внутри было больно. Когда кто-то говорит, что ты слишком толстый, то это влияет на тебя,

– поделилась Джексон.

Она объяснила, что проблемы с лишним весом начались тогда, когда Джанет получила роль в ситкоме 1970-х "Хорошие времена". Ей тогда было всего 11 лет, а из-за стресса она очень переедала. Впоследствии это отразилось и на ее самооценке.

Несмотря на семилетнюю разницу в возрасте между ней и старшим братом Майклом и его комментарии о ней, в детстве пара была очень близка. Они меньше общались, когда стали старше. Джанет призналась, что была опустошенной, когда Майкла впервые обвинили в сексуальном насилии над детьми в 1993 году. На вопрос, повлияли ли на нее обвинения, она ответила: да, ее это огорчило. В частности, такая ситуация со скандалом повлияла и на ее работу – женщина должна была подписать большой контракт с Coca-Cola, но обвинения негативно повлияли на это.

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