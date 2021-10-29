Назвал шлюхой и затолкал в шкаф: Зейн Малик признал вину в насилии в отношении мамы Джиджи Хадид

В семье Хадид разгорелся скандал. Мать Джиджи Хадид, Иоланда, обвинила бойфренда дочери в насилии. Зейн Малик признал вину, но подчеркнул, что физического абьюза не было. Впрочем, в документах указано, что певец затолкал Иоланду в шкаф и обзывал.

В сеть попали документы, частично проливающие свет на конфликт между певцом Зейном Маликом и матерью его любимой Джиджи Хадид. Неизвестно, кто выдвинул обвинения. Но наиболее вероятно, что это Иоланда Хадид.

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В чем обвиняют Зейна Малика

В документах пишется, что конфликт между Зейном и Иоландой произошел 29 сентября. Тогда артист находился в доме в Пенсильвании. Туда вроде бы и пришла мама Джиджи Хадид.

Почему возник спор – неизвестно. Но во время ссоры Зейн назвал маму модели "чертовой голландской шлюхой", приказал держаться подальше от его дочери и якобы затолкнул в шкаф. Впоследствии Малик еще вроде бы пытался подраться с охранником Иоланды.

Кроме того, Зейна Малика обвинили в харасменте против любимой Джиджи Хадид. Он якобы позвонил модели, когда та находилась в Лос-Анджелесе, и кричал на нее.

Защищай своего партнера от своей чертовой матери в моем доме,

– приводит его слова издание.

Как отреагировал Зейн Малик

Против Зейна Малика были предъявлены 4 обвинения в уголовных преступлениях, связанных с насилием. Сам певец признал свою вину, хотя в суде говорят, что "не противоречил обвинениям". Однако физическое насилие Зейн отрицает.

Малика оштрафовали, однако на какую сумму неизвестно. По каждому из обвинений он должен отбыть испытательный срок 90 дней, что в сумме составляет 360 дней. К тому же, артист должен пройти курс о владении гневом и программу о домашнем насилии в семьях.

Что известно о скандале вокруг Зейна Малика