Назло отцу: 18-летний сын Илона Маска хочет сменить пол

В семье известного инженера и миллиардера Илона Маска бунт, ведь старший сын Ксавьер Маск уже подал заявление на смену пола, как только ему исполнилось 18 лет. Говорит, что не хочет иметь ничего общего с отцом и планирует сменить фамилию.

Известно, что сын Илона Маска от первого брака подал документы на смену полу в апреле после своего 18-летия. Скриншот с документами Ксавьера в округе Лос-Анджелеса был обнародован на днях в сети.

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Я уже давно не живу со своим биологическим отцом и не хочу быть каким-либо образом связанным с ним,

– объяснил Ксавьер.

В частности, парень планирует взять фамилию матери. Теперь он хочет быть Вивиан Дженна Уилсон и чтобы его "признавали женщиной". В издании The DailyMail сообщают, что Ксавье уже замечает себя в анкете как женщина. Соответственно, парень теперь трансгендерная девушка.

Что известно о семье Илона Маска

Знаменитый миллиардер был дважды женат и имеет 6 сыновей и 1 дочь.

Первый брак он узаконил в 2000 году с Джастиной Уилсон, которая училась с ним в одном университете. Первый ребенок у них умер через три месяца. Впоследствии они воспользовались услугами ЭКО и у них родились двое сыновей – Гриффин и Ксавьер. В 2006-м жена Маска снова благодаря искусственному оплодотворению родила тройню – Демиана, Кайю и Саксона. В 2008 году супруги развелись.



Сыновья Илона Маска справа, самый высокий – Ксавьер / Фото из инстаграмма Мэй Маск

Вскоре стало известно, что Маск встречается с британской актрисой Талулой Райли. В 2010 году он на ней женился, но уже через 2 года они развелись. В 2013 году они возобновили отношения, а в 2014 окончательно порвали роман.

С 2016 по 2017 годы Илон встречался с Эмбером Герд. Уже в начале 2018-го Маск представил миру свою новую любимую – певицу Граймс, которая впоследствии родила ему шестого сына с причудливым именем – XÆA-12. В сентябре 2021 года они разошлись. Несмотря на то, что их отношениям был конец, в декабре у них родилась дочь Экса Дарк Сидириэль Маск, которую родила суррогатная мать.

Сейчас мужчина вроде бы встречается с австралийской актрисой Наташей Бассетт.