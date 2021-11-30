Назарий Яремчук мог бы праздновать юбилей: редкие фото к 70-летию звезды украинской эстрады

30 ноября эстрадный певец Назарий Яремчук мог праздновать свой юбилей. К сожалению, легендарный исполнитель прожил всего 43 года. Однако в день его рождения обнародовали редкие фото из архивов. Смотрите их ниже.

Жизнь Назария Яремчука была короткой, но полной свершений и побед. Его считают первой мегазвездой Украины и первым секс-символом времен, когда не было даже намека на отечественный шоу-бизнес.

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Свою карьеру артист начинал в составе ВИА "Смеричка", где пел в дуэте с Василием Зинкевичем. Произведения Владимира Ивасюка и Левко Дутковского в его исполнении получили международную огласку. Назарий Яремчук имел честь первым спеть каноническую "Червону руту" и "Водограй", а пластинкой "Незрівняний світ краси" заложил основы украинской поп-музыки.

Судя по редким архивным фото, Назарий Яремчук был не только секс-символом, а фэшн-иконой 80-х годов. Его стиль перенимали все модники Советского Союза, а женщины внедрили "моду" на имя Назарий среди новорожденных малышей.

Редкие кадры Назария Яремчука / Фото из пресс-службы

Бессмертные хиты Назария Яремчука

"Незрівняний світ краси";

"Чуєш, мамо";

"Якщо мине любов";

"Батько і мати";

"Зачаруй";

"А матіоли цвіт";

"Червона рута";

"Водограй";

"Смерекова хата";

"Стожари";

"Я піду в далекі гори";

"Пісня буде поміж нас";

"Я ще не все тобі сказав".

, в августе 2021 года, через 26 лет после смерти,. Государственную награду его сыновья получили во время празднования 30-летия Независимости Украины в Киеве.