Назарий Яремчук мог бы праздновать юбилей: редкие фото к 70-летию звезды украинской эстрады

30 ноября 2021 , 18:40
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Источник:

24 канал

30 ноября эстрадный певец Назарий Яремчук мог праздновать свой юбилей. К сожалению, легендарный исполнитель прожил всего 43 года. Однако в день его рождения обнародовали редкие фото из архивов. Смотрите их ниже.

Жизнь Назария Яремчука была короткой, но полной свершений и побед. Его считают первой мегазвездой Украины и первым секс-символом времен, когда не было даже намека на отечественный шоу-бизнес.

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Свою карьеру артист начинал в составе ВИА "Смеричка", где пел в дуэте с Василием Зинкевичем. Произведения Владимира Ивасюка и Левко Дутковского в его исполнении получили международную огласку. Назарий Яремчук имел честь первым спеть каноническую "Червону руту" и "Водограй", а пластинкой "Незрівняний світ краси" заложил основы украинской поп-музыки.

Судя по редким архивным фото, Назарий Яремчук был не только секс-символом, а фэшн-иконой 80-х годов. Его стиль перенимали все модники Советского Союза, а женщины внедрили "моду" на имя Назарий среди новорожденных малышей.

Редкие кадры Назария Яремчука / Фото из пресс-службы

 

Отметим, в августе 2021 года, через 26 лет после смерти, Назарию Яремчуку присвоили звание Героя Украины. Государственную награду его сыновья получили во время празднования 30-летия Независимости Украины в Киеве.

Бессмертные хиты Назария Яремчука

  • "Незрівняний світ краси";
  • "Чуєш, мамо";
  • "Якщо мине любов";
  • "Батько і мати";
  • "Зачаруй";
  • "А матіоли цвіт";
  • "Червона рута";
  • "Водограй";
  • "Смерекова хата";
  • "Стожари";
  • "Я піду в далекі гори";
  • "Пісня буде поміж нас";
  • "Я ще не все тобі сказав". 
Автор: Марина Джура