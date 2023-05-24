Простоял всю ночь на коленях, – Назар Грабарь рассказал, как узнал о смерти брата на фронте

Танцовщик и модель Назар Грабарь, который сейчас служит добровольцем на фронте, вспомнил день, когда узнал о гибели родного брата Ильи. Ребята служили в одном подразделении, Назар просто не мог поверить, что потерял брата.

В тот день, когда погиб брат танцовщика, он сам получил серьезное ранение, благодаря которому наверняка и выжил. Напомним, что это произошло несколько месяцев назад – в декабре его брат Илья погиб.

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Назар получил ранение, брат – погиб

Назар был госпитализирован в больницу. Через несколько часов он узнал, что почти никто из его подразделения, в том числе и его брат, не выжили после обстрелов окупантов.

Свое ранение я начал ощущать минут через 20, почувствовал дыру в груди. Думаю: я дышу, значит легкие не повреждены... Я до последнего не хотел говорить командиру, что ранен, потому что за сто метров на позиции со стороны был мой брат. Я думаю: сейчас скажу, что ранен, он же вылезет и будет бежать ко мне,

– вспоминает Назар.

Но, по его словам, военного все больше заливало кровью, стало холодно. Поэтому командир роты сказал, чтобы его осмотрели. Грабарь рассказал, что шар был у сердца Поэтому, чтобы не навредить бойцу, его решили эвакуировать в другую клинику, где делают необходимые операции.

"Я говорил: "Нет-нет-нет. Я не могу уезжать. У меня на позиции брат. Я не поеду". Но меня все равно забрали. Не знаю, почему, но всю дорогу я тупо рыдал и все время писал по связям: "Как там Илья? Скажите ему, что я норм, что скоро я вернусь". Мне отвечают, что все хорошо. И так целый день", – рассказал танцовщик.



Назар Грабарь с братом Ильей (справа) / Фото с инстаграммой жены Ильи

Как узнал о смерти брата

Вечером того же дня Назарь заснул. Его разбудил звонок командира, который сказал: "Извини, мы не уберегли. Илья погиб". Грабарь не сразу поверил, что брат действительно погиб.

Я выбежал из палаты и начал кричать: "Не может такого быть. Это стопроцентная информация?" Командир ответил: "Да, их накрывают: танками и минометами, всем. Мы уже несколько часов пытаемся вытащить из позиции тело... Эта ночь была для меня самой страшной в жизни. Я простоял всю ночь в больнице на коленях и рыдал,

– признается Назар.

Он добавил, что в то время не знал, как сказать об этом маме. После этого танцовщик-защитник отправился к маме в Бучу. Первой о потере брата он рассказал двоюродной сестре. А когда Назар оказался на пороге отцовского дома без брата, мама сразу все поняла.

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Напомним, что решение пойти на фронт Назар принял именно благодаря брату. Тот тронул его словами поддержки. "Он бы меня самого не пустил. Так же, как и я его", – говорил ранее Грабарь.

К слову, после ранения танцовщик и воин Назар Грабарь получил удостоверение участника боевых действий и отличие "Ветеран войны". Он рассказал о цене, которой ему дались награды.