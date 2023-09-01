Мне тоже предлагали, – Назар Грабарь ответил, как относится к мужчинам, сбежавшим за границу

Украинский танцор Назар Грабарь с начала полномасштабного вторжения вместе с братом пошел защищать Украину. Военный признается, что один влиятельный человек предлагал ему уехать из страны, но Грабарь попросил о другом.

На фронте артист получил ранение, поэтому сейчас занимается волонтерством. В июле Назар и его брат получили почетные награды от Главнокомандующего ВСУ. К сожалению, Илья – посмертно.

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Как ему предлагали уехать

В новом интервью Грабарь признался, что получал предложение на выезд из Украины. В частности, один влиятельный человек предлагала ему законные и незаконные варианты.

Мне предлагали уехать с Украины, законным и незаконным путем очень много раз. Это очень влиятельный человек, но я сказал: "А можно попросить что-нибудь другое? У нашей роты нет амуниции". И он закупил для нас 90 касок и 90 бронежилетов,

– вспомнил Назар.

Как Грабарь относится к сбежавшим мужчинам

Защитник ответил, как относится к мужчинам, выехавшим за границу после начала вторжения. По его мнению, на мужчинах сейчас много ответственности.

"Даже с детства нам говорят – не плачь, ты же мужик. Однако такие альфачи, которые не плачут, 24 февраля были в очереди на границу. А такие мужики, как артисты, модели, музыканты, как мой брат, ушли в военкомат, мобилизовались и защищали", – сказал Назар.

У танцовщика постоянно спрашивают, почему он пошел воевать за Украину. Он не скрывает – из-за родных и близких.

Ты думаешь, я шел в военкомат, потому что думал, что есть конституция, флаг и гимн? Нет! Я из Бучи, у меня есть мама и брат. Все просто... Нет, я их (сбежавших – 24 Канал) не ненавижу. Мне задают вопрос, как ты мог пойти (на фронт – 24 Канал)… Я думаю и не понимаю, как ты мог не пойти,

– заявил Грабарь.

Смотрите интервью с Назаром Грабаром: видео

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