На днях певица-предательница Наташа Королева дала большой сольный концерт в Кремле. Если раньше она замалчивала свою позицию по поводу войны в Украине, то теперь продемонстрировала ее открыто – одела балет в цвета российского флага.

11 марта в Кремлевском дворце в Москве был солд-аут. На юбилейное шоу Наташи Королевой "Символ юности" пришли шесть тысяч зрителей, среди которых был и Филипп Киркоров, и муж Тарзан с сыном Архипом.

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Наташа Королева цинично выступила в Кремле

"Друзья, спасибо за вашу любовь. У меня просто взорвались все мессенджеры и соцсети от ваших теплых и восторженных отзывов о моем концерте в Кремле", – радуется Наташа Королева, пока юзеры смеются над ее глупыми и пестрыми костюмами.

Однако певицу-предательницу затмил ее женский балет, вышедший на сцену в белых футболках, синих брюках и красных сапогах, то есть в цветах российского триколора. Более того, под песню "Символ юности" те размахивали белыми флагами с портретом Королевой на фоне красной звезды в огне. Он считается символом Советского Союза.

Напомним, перед Кремлем Наташа Королева стелется в то время, как ее мама Людмила Поривай носится с украинским флагом в Майами и считает зятя Тарзана г*мном. На благотворительном концерте Ирины Билык она сказала со сцены: "Я очень переживаю. У меня все родные в Украине. Я сердцем и душой с ними всегда – каждый день, каждую секунду… Слава Украине".

Незадолго после этого выяснилось, что Наташа Королева не прочь отправить Тарзана умирать в Украине, ведь у него есть офицерское звание. "Сергей под мобилизацию попадает. Он, наверное, идет даже в первой категории... Если придет повестка, то что? Так как все. Ну, а что делать, если такая жизнь у нас", – комментировала предательница в октябре 2022 года, когда сеть насмехалась над стриптизёром после объявления частичной мобилизации в России. Однако тот до сих пор в Москве.