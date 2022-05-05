Наташа, что ты пила, – MELOVIN резко осудил Могилевскую из-за высказываний о языке

Певец MELOVIN резко осудил Наталью Могилевскую за ее скандальные высказывания о 3 государственных языках в Украине. Артист заявил, что стал русофобом.

MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) родился в Одессе, поэтому рос в русскоязычной среде. Однако после полномасштабного вторжения России решил идеально выучить украинский язык.

К теме За идею ввести 3 государственных языка в Украине: Могилевскую раскритиковали в сети

MELOVIN о Наталье Могилевской

Артист признался, что его удивляет, почему некоторые украинцы до сих пор не понимают, сколь важно отказаться от русского языка навсегда. Сейчас тысячи людей умирают за наш язык, землю, границы. Именно язык является большой границей Украины. К примеру, если бы во Франции кто-нибудь сказал, чтобы там был еще какой-то официальный язык, как сказала Могилевская, то этого никто бы не понял.

Ну это же вообще п**дец. Я не знаю, как это можно перекрутить в голове, чтобы озвучить вообще во время войны. И не только во время войны мнение о том, что в Украине должен быть второй государственный язык. Язык агрессора, напавшего на нашу страну. Наташа, что ты пила?

– сказал Константин.

Музыкант добавил, что сейчас очень агрессивно относится ко всему российскому. Когда во Львове он заходил в магазины и слышал там русский, становилось противно. Сейчас во Львове очень много русскоговорящих людей. Бочаров отмечает, что не имеет претензий к ним, однако когда слышит этот язык, становится страшно, ужасно внутри.

Певец признается, что после нападения России на нашу страну, как и многие украинцы, он стал агрессивно и враждебно настроен к русскому: "Потому что это как триггер подсознания: тот, кто сейчас убивает моих коллег, друзей, людей на передовой – это Московия, на русском языком.И теперь я совсем не понимаю фразы "какая разница, на каком языке говорит". Большая разница!".

Что известно о заявлениях Натальи Могилевской

В одном из недавних интервью артистка предложила после победы ввести три государственных языка: украинский, русский и английский. В то же время заявила, что во время войны украинский язык – это тоже оружие. Такие высказывания звезды раскритиковали в сети, ведь в Украине не может быть других государственных языков, кроме украинского.

Русские пришли на наши земли убивать. Русский – язык врага. Ее нужно искоренить. К слову, в Мариуполе от рук российских кафиров погиб дядя исполнительницы. Он погиб из-за тех, кто несет русский язык.