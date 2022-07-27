Ее муж защищает наши ж*пы, – Цыбульская вступилась за Денисенко, которая отдыхает в Турции

На днях Наталка Денисенко улетела с сыном в Турцию. За отдых ей сразу же "прилетело". В скандал вмешалась Оля Цыбульская – вступилась за актрису и напомнила, что пока одни пишут гневные комментарии, ее муж защищает страну в рядах ВСУ.

В своих инстаграм-сторисах Оля Цыбульская не раз унимала срачи, которые разгорались вокруг ее звездных коллег. В этот раз артистка поддержала звезду сериала "Крепостная" Наталку Денисенко, которую осуждают за дорогой отдых в Турции с сыном.

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Почему Цыбульская вступилась за Денисенко

Ткнула на комменты и прочла кучу хейта – от того "как ты имеешь право сейчас отдыхать, когда в стране война" до того "может ты еще фотки выложишь". Людей не интересует даже то, что Наталин муж сейчас на передовой и в составе Вооруженных Сил защищает наши ж*пы, тех людей, которые писали эти комменты,

– эмоционально заявила Оля Цыбульская.

"Что надо умереть, чтобы тебе сочувствовали, чтобы тебя понимали и принимали твою жизнь? Или как нужно себя вести?" – спросила она тех, кто поливает грязью Денисенко.

Оля Цыбульская понимает, что последние пять месяцев вся страна на нервах, в стрессе, но это не повод срываться на тех, кто продолжает жить во время войны.

Я понимаю стресс и боль каждого, но неужели грызть тех, кто учится жить заново – спасение? Неужели поддержка, сострадание живым – это ненормально. Перестаньте меряться горем. У каждого оно свое. И для каждого оно больше всего,

– подчеркнула певица.

Оля Цыбульская / Фото из инстаграм-сторис певицы