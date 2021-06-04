Наталка Карпа вышла в свет в стильном образе: яркое фото в желтой рубашке

Известная украинская певица Наталья Карпа поделилась с поклонниками новой фотографией. Она продемонстрировала яркий летний образ в стильном наряде.

Успешная украинская исполнительница Наталья Карпа на днях посетила вечеринку, посвященную открытию летнего сезона. Звезда показала эффектные фото в загородном комплексе NAVY.

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Образ Наталки Карпы

Исполнительница позировала перед камерой в стильном аутфите. Она выбрала классические белые брюки и длинную желтую рубашку. Неширокий пояс удачно подчеркнул безупречную фигуру. Наталка Карпа дополнила look тонкими серебряными цепочками с подвесками и черной прямоугольной сумочкой с принтом.

Знаменитость распустила волосы и уложила их нежными волнами, а на лице сделала макияж. Артистка подчеркнула глаза коричневыми тенями и черными стрелками и накрасила губы персиковым помадой.

Я из тех людей, которые любят все времена года ... но есть лето, и это просто отдельная планета и измерение. Ныть от жары, прятаться от солнца, охлаждаться под кондиционером... основные постулаты горячей поры, которые точно не исповедую, хотя порой применяю,

– поделилась звезда под фото.



Наталка Карпа / Фото из инстаграма Наталки Карпы