Лилия Ребрик ежедневно на личной странице в инстаграме делится яркими кадрами с многотысячной аудиторией поклонниц. Она показывает look of the day и вдохновляет поклонниц на новые неординарные образы.

Яркий look Лилии Ребрик

Для одного из телеэфиров утренней программы Лилия выбрала яркий наряд. Она предстала перед камерами в синем платье с короткими рукавами. Такой цвет актуален в этом сезоне и прекрасно подойдет для жарких летних дней.

Ребрик соединила платье с белыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. Белокурые волосы она собрала в хвост, оставив несколько прядей, которые ниспадали на лицо. Макияж знаменитости был с акцентом на глазах и блеском на губах.

Из украшений аутфит Лилии довершали длинные белые серьги. Телеведущая мило улыбалась и радовалась, что впереди выходные.



Лилия Ребрик в синем платье / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Подписчики звезды не оставили новое сообщение без внимания. В комментариях они оставляют в адрес Лилии много приятных слов.