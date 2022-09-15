Наталка Карпа впервые с 24 февраля вернулась в Киев

Певица Наталка Карпа еще до начала полномасштабной войны уехала из Киева. Она не была дома больше 6 месяцев и наконец-то вернулась. Артистка поделилась радостными эмоциями и показала, что делает сейчас.

Муж Наталки Карпы военный. Когда в феврале все говорили о возможном вторжении, он отправил жену и дочь во Львов, потому что понимал, что россия будет наступать. С этого момента Наталья не возвращалась домой.

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НаталкаКарпа вернулась в Киев

Сначала артистка жила у родителей, но из-за постоянных воздушных тревог уехала с дочерью за город к сестре. До этого Наталка и Злата жили там. Карпа вернулась в Киев без дочери. Похоже, что певица планирует решить все дела и возвращаться во Львовскую область.

Дома артистка приняла ванну, насладилась ароматным кофе. Все эти месяцы Наталка скучала по родной квартире, поэтому наслаждалась каждым моментом. Также убрала в комнате Златы, перебрала ее вещи, теперь должна разобраться со всеми счетами за коммунальные услуги.

Однако певица замечает, что за время войны поняла: дом там, где твое сердце, где родные. Война показала, что нелепо привязываться к материальным вещам. Самое важное – чтобы рядом была семья.

Наталка Карпа в Киеве / Скриншоты инстарам-сторис певицы

Напомним, подруга Наталки Карпы – Светлана Тарабарова также долгое время жила на Западе Украины. Артистка вместе с детьми и мужем поселилась в Ивано-Франковске, но давно решилась вернуться домой. Сейчас певица находится в собственном доме под Киевом, но потом придется покинуть его. Светлана вынуждена продать дом из-за задолженностей по кредиту.