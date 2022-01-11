Наталка Карпа провела рождественские праздники в родном Львове: где побывала артистка
Источник:инстаграм Наталки Карпы
Певица Наталка Карпа не представляет рождественские праздники за пределами Львова. Поэтому каждый год приезжает в родной город, где празднует вместе с семьей. Артистка показала серию фото с прогулки по атмосферному городу.
Наталка Карпа хранит семейные традиции и передает их дочери. Вместе со Златой исполнительница гостила во Львове, где наслаждалась кутьей, посещала праздничные мероприятия по случаю Рождества.
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Наталка Карпа на Рождество во Львове
Исполнительница обнародовала серию фото и видео с прогулки. Наталка позировала на камеру в джинсах, теплом свитере и куртке. На голову надела шапку, поскольку на улице было довольно прохладно. Волосы артистка уложила ровно, а на лице сделала выразительный макияж с акцентом на глазах, которые накрасила темными тенями. Среди аксессуаров ее аутфит завершила маленькая черная сумочка.
Карпа побывала возле главной елки города, а также на праздничной службе в одном из храмов. Вместе со многими львовянами и гостями исполнительница колядовала, чтобы прославить рождение Иисуса Христа.
Не могу не поделиться этим чувством рождественской атмосферы Львова. Родные улочки, знакомые и незнакомые дворики – все украшено новогодне-рождественской атрибутикой, всюду много людей. Так люблю эти мгновения. Стараюсь наслаждаться ими сполна!
– написала певица под публикацией.
Для просмотра всех фото и видео листайте вправо:Обратите внимание! Украинские знаменитости по-разному отмечали рождественские праздники: кто-то – с самыми родными, а кто-то – на работе. Как прошло Рождество у звездного бомонда – узнайте по ссылке.