Наталка Карпа призналась, что сделает сразу после победы Украины в войне

Певица Наталка Карпа из-за войны уехала из столицы, где проживала почти 6 лет. Теперь она находится в родном Львове, однако мечтает о возвращении в Киев. После победы прежде всего обнимет всех оставшихся там родных.

В интервью 24 каналу Карпа рассказала, что ехала из Киева с криками и слезами. Она не хотела покидать столицу и до последнего не верила, что Россия решится на развязывание полномасштабной войны.

Полное интервью здесь Работа с Зеленским, переезд из Киева, творчество и волонтерство: интервью с Наталкой Карпой

Что Наталка Карпа сделает после победы

Муж артистки Евгений Терехов остался в столице. Он защищает страну от русских захватчиков в составе полиции. Также в Киеве много родных и друзей Наталки. Она верит, что совсем скоро удастся увидеться со всеми, за кем уж очень соскучилась.

После победы буду обнимать всех родных. Так хочется возвратиться домой, встретить всех, кого знаю. Я часто вижу пророческие сны, поэтому сейчас стараюсь, чтобы приснилась победа, я обняла всех родных и близких,

– призналась звезда.

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Карпа подчеркнула, что сейчас мы пишем историю сильного и могущественного государства: "Это красивая 30-летняя девушка, знающая себе цену, становится независимой, освобождается от путинских рук, которые ее сплетали, гордо поднимает голову. Каждый день, маленькими капельками, мы приближаем страну к победе. Мы с вами делаем большое дело. Все будет Украина! Мы победим!".