Делила кровать с рок-группой: Наталка Денисенко снялась в клипе украинских артистов

Украинская актриса Наталка Денисенко сняла в дебютном клипе группы GENTLEMAD. Эксклюзивно для 24 Канала актриса поделилась своим опытом съемки в таких видеоработах.

7 апреля состоялась премьера дебютного трека группы GENTLEMAD. Это еще одно новое имя в украинском шоу-бизнесе. Речь идет о настоящем году, однако наполнен глубоким лирическим содержанием. Для знакомства рокеры выбрали авторский трек "Самбука" и даже сняли на него резонансную видеоработу, выбрав на главную роль звезду украинского кино – Наталку Денисенко.

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Начнем с самого актуального. Почему согласились на предложение группы GENTLEMAD, ведь ребята только начинают свой путь в украинском шоу-бизнесе?

Сейчас очень многие исполнители пишут песни, спекулируя на войне. Я говорю не о тех, которые поддерживают наших военных, а о тех абсурдных, как говорят сейчас "байрактарщину". Поэтому, прежде всего, я обратила внимание именно на текст и очень внимательно вчиталась в него. Текст мне сразу очень понравился, и я поняла, что песня будет классная. Она так развлекательна и романтична, мне такое нравится.

Позже я получила мудборд-картинку и сюжет, который будет в клипе. Я очень люблю фильм "Настоящий детектив" и, как только я увидела фото, у меня сразу в голове выплыла ассоциация именно с этим кино. И сразу же мысль в голове: "О, вау, это может быть действительно что-то очень хорошее". Я согласилась. Сейчас очень мало таких творческих предложений, когда ты видишь проект и понимаешь: "Я хочу быть его частью".



Наталка Денисенко на съемках клипа / Фото прессслужбы

Чем запомнился этот клип?

У нас была очень классная и профессиональная команда. Режиссер Игр четко знал, что он хочет, какую эмоцию, какой кадр. Также на площадке работала очень талантливая оператор-постановщик, профессиональный свет. Это все было действительно по-киношному, как на площадке, когда я играю в кино или в сериалах. Все было именно так, даже не смотря на то, что в клипе у меня не было текста. Это был только взгляд, только образ.

Меня очень поразило то, что в съемках был этот профессионализм, четкость, к каждому микродвижению, к каждому взгляду. На площадке была очень приятная, дружеская атмосфера, я бы сказала даже магическая. Когда зрители посмотрят клип, они увидят, что это не просто песенка, там есть четкий сюжет, очень мистический, интересный, романтичный и особенный.



Какова была ваша роль и какие сцены снимать было самое интересное?

Ну, конечно, самая интересная сцена для меня – это та, где я играла на фортепиано. К слову, на фортепиано я умею играть только "Собачий вальс", а мне нужно было играть сверхсложное произведение. Это было очень смешно, и мы постоянно смеялись за кадром. Надо было играть так, как будто я делаю это профессионально, к тому же еще, чтобы я выглядела красиво, а за кадром было просто "бринь-бринь". В некоторых сценах я даже раскололась, не смогла сдержать смеха. У меня был диссонанс: я играю такую красотку в платье, которая просто невероятно играет на фортепиано, а звук получается увядающий уши. Но в итоге все получилось отлично, мы это сделали.



GENTLEMAD / Фото прессслужбы

Играет ли песня непосредственную роль в вашем решении сниматься в клипе? Какие песни после съемок стали вашими любимыми и остались в плейлисте?

Да конечно. Я в начале интервью сказала, что первое, что я сделала – это прочла текст песни, потом посмотрела, как будет выглядеть именно картинка, а потом уже согласилась. Поэтому важно. Сейчас у нас такой подъем украинской поп-, рок-музыки, появилось много новых исполнителей и меня очень радует, что вот эта премьера качественная. Я обожаю такие песни, слушаю сейчас исключительно украинскую поп-музыку, все это в моем плейлисте. Я специально нахожу молодых исполнителей и слушаю, чтобы им там капали эти просмотры, прослушивания на стриминговых площадках, поддерживаю наших артистов.

Ну и, конечно, я снималась в клипе Ани Тринчер на песню "Зай", тоже она сейчас есть в моем плейлисте. Вообще, я очень люблю наших украинских певцов, наши группы. Я фанат молодых музыкантов потому и группа GENTLEMAD тоже будет в моем плейлисте. Я обязательно буду поддерживать ребят.



В клипе "Самбука" вы сыграли хоть и короткую, впрочем, главную, серьезную драматическую роль. Считаете ли короткую музыкальную форму полноценной актерской задачей и насколько серьезно подходите к процессу?

Я к любой своей работе стараюсь серьезно подойти. У меня есть инструменты, как у актрисы, позволяющие передать соответствующие эмоции и, когда я прочла сценарий клипа, поняла, что мне нужно будет. Играла я без текста, но некоторые сцены были с крупными планами. Когда я проживала эти эмоции в кадре, режиссер был очень доволен, восклицал: "О да, это невероятно! Это то, что нужно! Как ты классно это сделала!". Конечно, как актрису, меня очень радует, когда я попадаю в правильную эмоциональную точку своей игрой.

Мне кажется, что в клипах легче сниматься потому, что даже если ты сыграл что-то не то – можно нарезать, правильно смонтировать. Кино – это процесс, это целая сцена и это не просто взгляды, эмоции, это слова, психофизическое состояние, работа с партнером – не только эмоциональная, но и текстовая. Потому в этом клипе мне сниматься было относительно просто. Никаких дополнительных трюков не было, а актерская игра у меня получается хорошо, потому я получила исключительно удовольствие.

GENTLEMAD – "Самбука": смотрите видео онлайн