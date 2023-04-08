7 квітня відбулась прем'єра дебютного треку гурту GENTLEMAD. Це ще одне нове ім'я в українському шоубізнесі. Йдеться про справжній рок, однак наповнений глибоким ліричним змістом. Для знайомства рокери обрали авторський трек "Самбука" і навіть зняли на нього резонансну відеороботу, обравши на головну роль зірку українського кіно – Наталку Денисенко.

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Ексклюзивні коментарі Наталки про її досвід знімання в кліпах – читайте далі.

Почнемо з найактуальнішого. Чому погодилися на пропозицію гурту GENTLEMAD, адже хлопці лише розпочинають свій шлях в українському шоубізнесі?

Зараз дуже багато виконавців пишуть пісні, спекулюючи на війні. Я кажу не про тих, які підтримують наших військових, а про ті абсурдні, як то кажуть зараз "байрактарщину". Тому насамперед я звернула увагу саме на текст і дуже уважно вчиталась в нього. Текст мені одразу дуже сподобався і я зрозуміла, що пісня буде класна. Вона така розважальна і романтична, мені таке подобається.

Потім я отримала мудборд-картинку і сюжет, який буде в кліпі. Я дуже люблю фільм "Справжній детектив" і як тільки я побачила фото, в мене одразу в голові виплила асоціація саме з цим кіно. І одразу думка в голові: "О, вау, це може бути дійсно щось дуже гарне". Я погодилась. Зараз насправді дуже мало таких творчих пропозицій, коли ти бачиш проєкт і розумієш: "Я хочу бути його частиною".



Наталка Денисенко на зйомках кліпу / Фото пресслужби

Чим запам'ятався саме цей кліп?

У нас була дуже класна і професійна команда. Режисер Ігор чітко знав, що він хоче, яку емоцію, який кадр. Також на майданчику працювала дуже талановита оператор-постановник, професійне світло. Це все було дійсно по-кіношному, як от на майданчику, коли я граю в кіно чи в серіалах. Все було саме так, навіть не дивлячись на те, що в кліпі в мене не було тексту. Це був лише погляд, лише образ.

Мене дуже вразило те, що в зйомках була оця професійність, чіткість, до кожного мікроруху, до кожного погляду. На майданчику була дуже приємна, дружня атмосфера, я б сказала навіть магічна. Коли глядачі подивляться кліп, вони побачать, що це не просто пісенька, там є чіткий сюжет, дуже містичний, дуже цікавий, романтичний і особливий.



Якою була ваша роль і які сцени знімати було найцікавіше?

Ну, звичайно найцікавіша сцена для мене – це та, де я грала на фортепіано. До слова, на фортепіано я вмію грати тільки "Собачий вальс", а мені треба було грати надскладний твір. Це було дуже смішно і ми постійно сміялись за кадром. Треба було грати так, неначе я роблю це професійно, до того ж ще, щоб я мала гарний вигляд, а за кадром було просто "бринь-бринь". В деяких сценах я навіть розкололася, не змогла стримати сміх. У мене був дисонанс: я граю таку красуню в сукні, яка просто неймовірно грає на фортепіано, а звук виходить такий, що вуха в'януть. Але в результаті все вийшло чудово, ми це зробили.



GENTLEMAD / Фото пресслужби

Чи грає пісня безпосередню роль у вашому рішенні зніматися в кліпі? Які пісні після зйомок стали вашими улюбленими та залишилися в плейлисті?

Так, звичайно. Я на початку інтерв'ю сказала, що перше, що я зробила – це прочитала текст пісні, потім подивилася, як буде виглядати саме картинка, а потім вже згодилася. Тому важливо. Зараз в нас такий підйом української поп-, рок-музики, з'явилися багато нових виконавців і мене дуже тішить, що ось ця прем'єра якісна. Я обожнюю такі пісні, слухаю зараз виключно українську поп-музику, все це в моєму плейлисті. Я спеціально знаходжу молодих виконавців і слухаю, щоб їм там крапали ці перегляди, прослуховування на стрімнгових майданчиках, підтримую наших артистів.

Ну і, звичайно, я знімалась в кліпі Ані Трінчер на пісню "Зай", теж вона зараз є в моєму плейлисті. Взагалі я дуже люблю наших українських співаків, наші гурти. Я фанат молодих музикантів тому й гурт GENTLEMAD також буде в моєму плейлисті. Я обов'язково підтримуватиму хлопців.



У кліпі "Самбука" ви зіграли хоч і коротку, втім головну, серйозну драматичну роль. Чи вважаєте коротку музичну форму повноцінною акторською задачею і наскільки серйозно підходите до процесу?

Я до будь-якої своєї роботи намагаюся серйозно підійти. У мене є інструменти, як в акторки, які дозволяють передати відповідні емоції й, коли я прочитала сценарій кліпу, зрозуміла, що мені потрібно буде. Грала я без тексту, але деякі сцени були з крупними планами. Коли я проживала ці емоції в кадрі, режисер був дуже задоволений, вигукував: "О так, це неймовірно! Це те, що треба! Як ти класно це зробила!". Звичайно, як акторку, мене дуже тішить, коли я потрапляю в правильну емоційну точку своєю грою.

Мені здається, що в кліпах легше зніматись тому, що навіть якщо ти щось зіграв не те – можна нарізати, правильно змонтувати. Кіно – це процес, це ціла сцена і це не просто погляди, емоції, це ще слова, психофізичний стан, робота з партнером – не тільки емоційна, а й текстова. Тому в цьому кліпі мені зніматися було відносно легко. Ніяких додаткових трюків не було, а акторська гра в мене виходить добре, тому я отримала виключно задоволення.

GENTLEMAD – "Самбука": дивіться відео онлайн