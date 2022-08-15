У кого-то 90 тысяч, – Наталка Денисенко рассказала о зарплате мужа в ВСУ

В первые дни войны муж Наталки Денисенко из "Крепостной" ушел в терроборону. Сейчас Андрей Фединчик на фронте. Как боец ВСУ он получает зарплату, но актриса говорит, что ее хватает только на бензин.

До войны звездные супруги Наталка Денисенко и Андрей Фединчик собирали на собственный дом, поэтому сейчас живут на эти сбережения. У актрисы работы мало, а ее муж в рядах ВСУ зарабатывает немного.

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Какая зарплата у мужа Наталки Денисенко в ВСУ

Звезда сериала "Крепостная", который влип в скандал из-за российских актеров, рассказала, что зарплаты ее мужа Андрея Фединчика хватает разве что на бензин, прожить на нее якобы нереально.

Спасибо, конечно, что платят, но он там не из-за денег. Ему платят, но это не такие деньги, на которые может выжить целая семья. Возможно, у кого-то зарплата 90 тысяч, но он не военный. Он в ВСУ, но он рядовой. Хоть он и работает с военнослужащими, но у него зарплата там самая маленькая,

– призналась Наталья Денисенко.

Знаменитость добавила, что даже во время войны ее любимый мог бы зарабатывать как актер. Например, озвучивая турецкие сериалы, и гонорары у него были бы значительно больше зарплаты в ВСУ.

"Он мог бы больше заработать на озвучках. Надо же людям что-то показывать, те же турецкие сериалы", – подчеркнула Денисенко.

Наталка Денисенко с мужем Андреем Фединчиком / Фото из инстаграма актрисы