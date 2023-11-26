След на всю жизнь, – Наталка Денисенко рассказала, что ее бабушка пережила Голодомор

Актриса Наталка Денисенко в День памяти жертв Голодомора высказалась о том, что ее род также пережил страшное время. Это отразилось на следующих поколениях.

Вчера, в четвертую субботу ноября, в Украине чествовали память жертв Голодомора. Наталка Денисенко не обошла вниманием памятный день и рассказала свою историю.

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Наталка Денисенко о Голодоморе

Актриса призналась, что ее бабушка Ульяна пережила времена Голодомора, поэтому Наталка знает все страшные истории из первых уст.

Голод… Мой род пережил это. Истории, когда дети ели листья, еще не самые страшные, к сожалению. Когда я была подростком сложно было представить, что такое было возможно… Но после полномасштабного россияне такое делали и в 21 веке – морили людей голодом на оккупированных территориях,

– напомнила Наталка Денисенко.

Актриса вспомнила свое детство, когда ее бабушка вставала с утра, растапливала печь и готовила очень много блюд. Она всегда волновалась, когда кто-то из внуков плохо кушал.

"Такой следует на всю жизнь, он остался и у моей мамы и во мне. Ведь всегда, когда кто-то приходит в гости, почему-то самое главное мнение – это накормить и угостить чем-нибудь вкусным. Зажгите сегодня свечу в память о Жертвах Голодомора", – призвала Наталья.

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