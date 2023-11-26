Учора, в четверту суботу листопада, в Україні вшановували пам'ять жертв Голодомору. Наталка Денисенко не оминула увагою пам'ятний день та розповіла свою історію.
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Наталка Денисенко про Голодомор
Акторка зізналась, що її бабуся Уляна пережила часи Голодомору, тому Наталка знає всі страшні історії з перших вуст.
Голод… Мій рід пережив це. Історії, коли діти їли листя, ще не найстрашніші, на жаль. Коли я була підлітком складно було уявити що таке було можливо… Але після повномасштабного росіяни таке робили й у 21 столітті – морили людей голодом на окупованих територіях,
– нагадала Наталка Денисенко.
Актриса пригадала своє дитинство, коли її бабуся вставала зранку, розтоплювала піч та готувала дуже багато страв. Вона завжди хвилювалась, коли хтось з онуків погано їв.
"Такий слід на все життя, він лишився і в моєї мами й в мені. Бо завжди, коли хтось приходить в гості, чомусь найголовніша думка – це нагодувати й пригостити чимось смачним. Запаліть сьогодні свічку в пам'ять про Жертв Голодомору", – закликала Наталка.
Наталка Денисенко про слід Голодомору: відео
Як Україна вшановувала пам'ять жертв Голодомору
- Президент Володимир Зеленський разом з першою леді, прем'єром, Головнокомандувачем ЗСУ Залужним, іншими високопосадовцями та іноземними лідерами відвідав Успенський собор та вшанував пам'ять жертв Голодомору.
- У центрі Львова відбувся молебень пам'яті. Там жителі й гості міста запалили свічки та лампадки. Кияни натомість зібралися біля Меморіалу жертв Голодомору.
- Збройні Сили України також долучилися до акції "Запали свічку пам'яті" в окопах, штабах, на кораблях і винищувачах.