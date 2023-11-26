Учора, в четверту суботу листопада, в Україні вшановували пам'ять жертв Голодомору. Наталка Денисенко не оминула увагою пам'ятний день та розповіла свою історію.

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Наталка Денисенко про Голодомор

Акторка зізналась, що її бабуся Уляна пережила часи Голодомору, тому Наталка знає всі страшні історії з перших вуст.

Голод… Мій рід пережив це. Історії, коли діти їли листя, ще не найстрашніші, на жаль. Коли я була підлітком складно було уявити що таке було можливо… Але після повномасштабного росіяни таке робили й у 21 столітті – морили людей голодом на окупованих територіях,

– нагадала Наталка Денисенко.

Актриса пригадала своє дитинство, коли її бабуся вставала зранку, розтоплювала піч та готувала дуже багато страв. Вона завжди хвилювалась, коли хтось з онуків погано їв.

"Такий слід на все життя, він лишився і в моєї мами й в мені. Бо завжди, коли хтось приходить в гості, чомусь найголовніша думка – це нагодувати й пригостити чимось смачним. Запаліть сьогодні свічку в пам'ять про Жертв Голодомору", – закликала Наталка.

Наталка Денисенко про слід Голодомору: відео

Як Україна вшановувала пам'ять жертв Голодомору