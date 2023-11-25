Искусственный голод в Украине преступная советская власть устраивала сразу трижды: в 1932-1933 годах, а также в 1921-1923 и 1946-1947 годах. Это было страшное время, когда все зерно, хлеб и продукты вывозили из Украины в Россию. В то время как украинцам нечего было есть. В 2006 году бывший президент Виктор Ющенко издал указ о признании Голодомора 1932-33 годов – геноцидом украинского народа. Украинские звезды уже отреагировали на этот день в своих соцсетях: такую подборку сделал 24 Канал.

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Кристина Соловий

Певица написала в своем инстаграмме, что украинцы снова, как и почти 100 лет назад, должны беречь "каждое зерно". В то же время она добавила, что ничто не отнимет у украинцев силы бороться за свое будущее.

Почти 100 лет спустя через Россию, украинцы снова вынуждены беречь каждое зерно. Сегодня – День памяти жертв Голодоморов. И никакие обстрелы, сожженные поля и закрытые порты не заберут у нас силы и силы чествовать наше прошлое и бороться за будущее,

– отметила артистка.



Скриншот с истории / Фото из инстаграмма Кристины Соловой

Наталья Денисенко

Актриса поделилась, что ее бабушка пережила Голодомор, поэтому она хорошо знает о тех временах. Она подчеркнула, что история повторяется, так что мы должны не забывать о тех событиях.

Моя бабушка Ульяна пережила времена Голодомора. Я знаю эти истории из первых уст. Это ужас, оставивший след и на мне в том числе. Надо помнить, рассказывать детям, потому что история повторяется – "узкие" творили подобное и в эту войну,

– написала Наталья.



История Наталки Денисенко / Фото из инстаграмма актрисы

Иванна Онуфрийчук

Телеведущая написала в своих соцсетях, что мы должны помнить о людях, жизнь которых унесла эта трагедия.

Сегодня – День памяти Голодомора-геноцида. Это наша национальная трагедия, наша боль. Сегодня и всегда мы должны помнить обо всех, чья жизнь унесла зло. Зло, которое хотело уничтожить нашу нацию любыми способами, но не смогло,

– написана Иванна.



Скриншот по истории / Фото из инстаграмма телеведущей

Евгений Клопотенко

Шеф-повар написал в своей истории, что украинцы никогда не забудут об искусственном голоде ни в прошлом, ни сейчас.

Помним почти 100 лет. И никогда не забудем. Ни о тогда, ни о сейчас. Россияне – это единственные звери, которых нужно закрывать в клетках. И это обязательно произойдет,

– написал Клопотенко.



Скриншот с истории / Фото из инстаграмма шеф-повара

Тарас Тополя

Лидер группы "Антитела" отметил, что сегодня – 90-я годовщина Голодомора в Украине. Он призвал зажечь свечу памяти в своих домах в память о тех страшных событиях.

90-я годовщина одного из крупнейших геноцидов украинцев. День памяти жертв всех Голодоморов. Вечная память. В 16:00 зажгите свечу памяти,

– написал Тарас.

Руслана Лыжичко

Певица написала, что Голодомор – это один из самых больших преступлений против человечности. Она отметила, что потомки не вправе оставить страшные действия России без наказания.

Это мучительное бесчеловечное преступление, совершенное безжалостным и бездушным советским режимом, было демонстрацией "уничтожения той Украины, которая способна накормить дарами своей земли весь мир". Весь ужас и преступление Голодомора мы не в состоянии понять. Но мы не можем и не должны это так оставить безнаказанным. Ни мы! Ни наши потомки!

– написала Лыжичко.

Екатерина Осадчая

Телеведущая написала, что, несмотря на то, что прошло уже 90 лет с момента, когда украинцев искусственно морили голодом, методы России не изменились.

Прошло 90 лет с тех пор, когда "советы" искусственно морили голодом украинцев. Но ума не добавилось и методы не меняются и сегодня. Есть такая судьба – жить рядом с таким злом. Но живем. Нас уже мало, чем можно испугать,

– отметила Осадчая.



Скриншот с истории / Фото из инстаграмма ведущей

Александр Положинский

Лидер группы "Тартак", а сейчас и военнослужащий опубликовал собственное стихотворение, написанное ко Дню памяти жертв Голодоморов. В нем говорится, как у украинцев забирали все и вывозили в Россию.



Стихотворение Александра Положинского / Фото из инстаграмма артиста