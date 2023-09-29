Наталка Денисенко в слезах рассказала о неудачной операции: "Заплатила немалые деньги"

Актриса Наталка Денисенко перенесла неудачную операцию. Под наркозом стоматолог удалил звезде не тот зуб, который болел и тревожил ее.

Актриса Наталка Денисенко еще утром призналась, что ей предстоит первая серьезная операция под полным наркозом. Но тогда все пошло не по плану.

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Денисенко перенесла неудачную операцию

Хирургическое вмешательство касалось зуба мудрости, который беспокоил Наталку из-за боли. Ей должны были удалить этот и еще один зуб мудрости. Впрочем, актриса опоздала на операцию на один час, потому что перепутала время. Поэтому анестезиологи спешили, а стоматолог удалил только один зуб – и это не тот, что тревожил артистку.

Друзья, это пи**ец. Мне удалили вместо того болевшего зуба другой зуб, который вообще меня не тревожил. Как это? Ну что за врачи. Нужно было вырвать зуб, который меня беспокоит. Не знаю, как это можно было сделать. Я очень расстроена,

– высказалась Денисенко.

Актриса призналась, что не может отойти от стресса. Она очень расстроена, потому что "заплатила немалые средства за эту операцию". Теперь знаменитость в поисках новой клиники.

Наталка Денисенко перенесла операцию: видео

Актриса позже прояснила, что сама виновата в опоздании. Но еще перед операцией была договоренность, что будут удаляться 2 зуба мудрости.

"Когда я вышла из наркоза, оказалось, что мне удалили только 1 зуб. И это был не тот зуб, который меня тревожил и болел. Почему? Анестезиологи спешили на операцию к военному, а стоматолог не успел удалить второй зуб. Но на снимке видно и я говорила о зубах, которые меня смущают и которые в приоритете удалить! Я за то, чтобы ставить в приоритет наших военных – они это святое".

По мнению Наталки Денисенко, врачи и анестезиологи должны были предупредить об изменениях в операции, за которую она заплатила.

Почему не приступить в первую очередь к тому, что болел? Я оплатила эту операцию! Почему я не получила свои услуги? Я просто такая расстроена не была давно,

– подытожила Денисенко.



Наталка Денисенко об операции / Фото с инстаграм-сториз