Известная украинская певица Наталья Могилевская на личной странице в инстаграме почти ежедневно делится сообщениями или рассказывает в инстаграм-сториз информацию о своем похудении. На днях звезда поделилась очередными результатами труда над собой.

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Наталья Могилевская рассекретила вес

Исполнительница рассказала, что долго не выходила на связь, поскольку была на гастролях. Но это не повлияло на соблюдение диеты. Через неделю после начала похудения Наталья Могилевская сбросила 1,5 килограмма.

Отметим, что звезда до 26 июня должна похудеть на 4 килограмма. Итак, звезде осталось чуть менее двух недель, чтобы сбросить еще 2,5 килограмма.



Наталья Могилевская о своем весе / Фото из инстаграм-сториз

Наталья Могилевская и заключенное Пари