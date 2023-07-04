Могилевская шокировала кадрами, как обмелел Днепр после подрыва ГЭС: "Можно пешком перейти"
Источник:Наталья Могилевская
Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС в Днепре существенно уменьшился уровень воды. Певица Наталья Могилевская показала, насколько обмелела река в Запорожье. Теперь Днепр там можно перейти пешком.
Могилевская посетила Запорожье, где выступала перед украинскими военными. Звезда шокировала кадрами возле реки Днепр в городе.
К теме Болит как впервые, – Святослав Вакарчук показал разрушенную деревню в Донецкой области
Наталья Могилевская решила своими глазами посмотреть, как выглядит Днепр после подрыва Каховской ГЭС. Видео, которое она сняла, повергло в шок фанатов.
В частности, певица пошла ниже по течению Днепра по Запорожской ГЭС. Она показала, насколько в этом месте обмелел Днепр. По ее словам, теперь реку можно перейти пешком.
Смотрите, что произошло с Днепром. Это корни деревьев и раньше это было дно. Вода ушла после подрыва Каховской ГЭС метров на пять. Можно пешком Днепр перейти в Запорожье. Ужас,
– рассказала Могилевская.
Почитатели Натальи Могилевской были шокированы кадрами:
- "Как больно… Я сама из Херсона, с левого берега, пгт Чаплинка. Болит душа за всю Украину и за свой город".
- "Я тоже в шоке от увиденного, как приехала домой".
- "Дай, Боже, силы духа всем украинцам, чтобы пережить этот ужас освободительной войны с россиянами".
- "Какая красота была, люди жили и планировали. А та гниль жила в гимне и сдохнет".
- "Однажды мне говорила бабушка, что война будет такая, что питьевой воды не будет три года".
Ранее глава ОП Андрей Ермак тоже показывал фото Днепра в районе Днепровской ГЭС. Он подчеркнул, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС там практически нет воды, река только по колена.
Каховское водохранилище превращается в пустыню
- После теракта на Каховской ГЭС уровень воды в Херсонской области тоже упал. Ситуация с Каховским водохранилищем – очень печальная.
- В Укргидроэнерго заявили, что водохранилище, которое местные жители называли Каховским морем, уничтожено. Также раньше показывали кадры "со дна Каховского моря".
- Иностранные журналисты заявили, что зрелище Каховского водохранилища впечатляет. Там, где только что была вода, тянутся вдаль большие песчаные отмели. Все похоже на пустыню.