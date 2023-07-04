Могилевская шокировала кадрами, как обмелел Днепр после подрыва ГЭС: "Можно пешком перейти"

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС в Днепре существенно уменьшился уровень воды. Певица Наталья Могилевская показала, насколько обмелела река в Запорожье. Теперь Днепр там можно перейти пешком.

Могилевская посетила Запорожье, где выступала перед украинскими военными. Звезда шокировала кадрами возле реки Днепр в городе.

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Наталья Могилевская решила своими глазами посмотреть, как выглядит Днепр после подрыва Каховской ГЭС. Видео, которое она сняла, повергло в шок фанатов.

В частности, певица пошла ниже по течению Днепра по Запорожской ГЭС. Она показала, насколько в этом месте обмелел Днепр. По ее словам, теперь реку можно перейти пешком.

Смотрите, что произошло с Днепром. Это корни деревьев и раньше это было дно. Вода ушла после подрыва Каховской ГЭС метров на пять. Можно пешком Днепр перейти в Запорожье. Ужас,

– рассказала Могилевская.

Почитатели Натальи Могилевской были шокированы кадрами:

"Как больно… Я сама из Херсона, с левого берега, пгт Чаплинка. Болит душа за всю Украину и за свой город".

"Я тоже в шоке от увиденного, как приехала домой".

"Дай, Боже, силы духа всем украинцам, чтобы пережить этот ужас освободительной войны с россиянами".

"Какая красота была, люди жили и планировали. А та гниль жила в гимне и сдохнет".

"Однажды мне говорила бабушка, что война будет такая, что питьевой воды не будет три года".

Ранее глава ОП Андрей Ермак тоже показывал фото Днепра в районе Днепровской ГЭС. Он подчеркнул, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС там практически нет воды, река только по колена.

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