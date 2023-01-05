В коричневой пижаме: Наталья Могилевская показала уютный домашний образ – фото в постели

Певица Наталья Могилевская недавно призналась, что встретила мужчину, которого очень любит. Влюбленные живут вместе. Теперь счастливая артистка похвасталась уютным домашним образом.

Исполнительница редко рассказывает о личной жизни. Артистка держит ее подальше от посторонних глаз, но не скрывает, что счастлива. А вот своими фотографиями часто радует поклонников.

Интересно Встретила человека, которого очень люблю, – Наталья Могилевская рассказала о любимом, который живет у нее

Домашний look Натальи Могилевской

Артистка распространила фотографию, на которой изображена, сидя на кровати. Наталья позировала на камеру в уютной пижаме коричневого цвета, которая состоялась из кофты и брюк. Длинные волосы уложила в легкие волны, а на лице сделала нежный макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах.

Звезда держала в руках чашку с ароматным напитком, задумчиво смотрела куда-то.

Что в этом году вы загадали? Несмотря на то, что предыдущий год показал, что что-то планировать – только Бога рассмешить, я все-таки продолжаю строить планы и надеяться на воплощение всех моих желаний. И кроме нашей общей мечты о победе, я мечтаю о личном счастье,

– написала Могилевская под фото.



Наталья Могилевская на кровати / Фото из инстаграмма певицы

Напомним, о новой любви Могилевская рассказывала еще в июне. Они познакомились в первые дни полномасштабной войны. До 24 февраля мужчина долгое время жил в Соединенных Штатах Америки. Наталья не рассекречивает, кто стал ее избранником, но отмечала, что он не военный. Хотя, как выяснилось, оружие для защиты в его дом все-таки принес.