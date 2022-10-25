Нас завернул Господь, – Наталья Могилевская с командой чуть не попала под ракетный обстрел

У певицы Наталья Могилевская на выходных был концерт в Александрии. По дороге туда артистка с командой остановилась на заправке, что спасло их от обстрела.

На выходных украинцев разбудили сирены воздушной тревоги, враг цинично обстреливал мирные города. Обстрелы некоторых регионов продолжались и днем. Под один из взрывов чуть не попала Могилевская.

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Наталья Могилевская чуть не попала под ракетный обстрел

По дороге в Александрию команда артистки чуть не попала в эпицентр взрыва в Черкасской области. Их спасло то, что незадолго до обстрела остановились на заправке.

Мы проезжали Смелу вчера через пять минут после взрыва. Если бы до этого не остановились на заправке, попали бы в самый эпицентр взрыва. Мы должны были ехать прямо по окружной. То есть нас Господь Бог завернул,

– рассказала Могилевская в инстаграм-сторис.



Наталья Могилевская о взрыве / Скриншот инстаграм-сторис певицы

Как Могилевская реагирует на ракетные обстрелы

Певица живет в частном доме на Осокорках. 17 октября во время утренней атаки иранских дронов один из них пролетел над ее домом. Как рассказала звезда, она с соседями пыталась его сбить. Наталья Могилевская опубликовала видео, где показала, как летит и гудит дрон. В то же время в ролике слышны выстрелы.

А во время воздушной тревоги, которая была 10 октября, Могилевская была в киевском метро. Там она вместе с другими жителями города спела "Ой у лузі червона калина".