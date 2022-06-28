Наталья Карпа показала встречу своей дочери с отцом-защитником: милое видео

Украинская певица Наталья Карпа показала трогательное видео. В свой день рождения Евгений Терехов встретился с дочерью.

Украинская певица Наталья Карпа опубликовала видео с мужем и дочерью. Они встретились после разлуки.

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Наталья Карпа показала трогательное видео

Муж Наталки Карпы Евгений Терехов сегодня, 28 июня, отмечает день рождения. Накануне он пришел к дочери Златы в детский сад. Он трогательно обнял девочку и подарил ей игрушку.

В такие непростые дни просто необходимо подойти и обнять, или просто найти, хотя бы очень греющее видео. Евгений, возвращайся, пожалуйста, живым и уцелевшим! Да хранит Господь и благословляет! Много лет,

– поздравила мужа певица.

Евгений Терехов встретился с дочерью: смотрите видео

Ролик встречи "Титанового Джексона" с дочерью покорил сеть. В комментариях восторженные фаны делятся впечатлениями:

"Возвращайтесь к своим деткам живыми";

"Отцы и дети";

"До слез";

"Приветствую, как это мыло";

"Доченька очень счастлива, искренне рада";

"Без слез невозможно смотреть. Возвращайтесь живыми к своим детишкам";

"Как дочки любят своих пап. Это какая-то особая любовь".

Евгению Терехову – 38

В свой день рождения ветеран АТО написал сообщение, в котором поделился мнениями.

В последние годы, на свой день рождения, я собирал ребят на мальчишеские посиделки – мечтал в этом году так же… Однако, судьба спланировала иначе… сейчас не до празднования,

– признался "Титановый Джексон".

"Я благодарен Богу, что дожил до 33-х… Я благодарен родителям за жизнь, за воспитание и безграничную любовь к мамочке, которую они лелеяли в нашей семье и передали мне. Я благодарю Бога за прекрасных дочерей и за возможность сегодня стоять на защите их будущего. Спасибо братьям и сестрам, за поддержку и плечо в непростые времена… Я каждый день благодарю Бога за наш сильный, смелый и могучий духом народ, который, я уверен – непобедим!".

Евгений Терехов добавил, что подобный день рождения праздновал 8 лет назад и не хотел, чтобы это повторилось. Но теперь все украинцы снова объединились в борьбе против врага.