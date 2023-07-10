Всего несколько часов вместе: Наталья Денисенко приехала к мужу-военному – чувственное видео

Украинская актриса Наталья Денисенко наконец-то смогла встретиться с мужем-военным Андреем Фединчиком. Звезда показала первые минуты встречи с любимым и написала, что очень счастлива увидеть его хоть на несколько часов.

Денисенко призналась, что ради этого провела почти весь день за рулем. Раньше актриса делилась, что очень скучает по мужу, которого долго не отпускали домой.

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Наконец-то Наталья смогла увидеть мужа. Звезда сама приехала к Андрею Фединчику, но неизвестно, где они встретились.

В Инстаграмме Денисенко отметила, что ради этой встречи проснулась в 5 утра и провела почти весь день накануне за рулем.



Наталья Денисенко поехала к мужу / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Измученная, но действительно счастливая. Потому что я увиделась с мужем. Пусть совсем немного, но спасибо и за это,

– написала она.

В соцсетях Наталья показала трогательные кадры по встрече с любимым. Андрей Фединчик нежно обнимал жену и стоял спиной, поэтому подписчики не смогли увидеть его лицо.

Под видео она оставила правдивую подпись: "Проехать сотни километров туда/обратно, чтобы попасть на паручасовое свидание с мужем".

Напомним, что в июне в Андрея Фединчика умер папа. Военный приезжал домой на несколько дней, чтобы попрощаться и похоронить родного человека. Ранее Наталья Денисенко говорила, что мужчина написал завещание ее имя.

Также звездные супруги виделось на Пасху. Актриса показывала, как святила кулич вместе с мужем-военным, его отпустили на несколько дней с передовой.