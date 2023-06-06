Наталья Денисенко сообщила о потере в семье: "Трудно знать, что родной человек умирает"

У актрисы Наталки Денисенко умер близкий человек – ее свекор, отец мужа Андрея Фединчика. Звезда написала, что очень расстроена, ведь это большая потеря для семьи.

Вероятно, свекор Григорий Фединчик болел, ведь еще после Пасхи актриса рассказывала о плохих новостях для семьи. Какая именно болезнь унесла жизнь родного человека – Денисенко не сказала.

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Денисенко сообщила о потере в семье

В соцсетях актриса написала, что 6 июня умер ее свекор – Григорий Афанасьевич Фединчик.

Это огромная потеря для нашей семьи!!! Когда я говорила, что сейчас тяжелый период, то я имела именно это в виду… После Пасхи мы получили самые неутешительные новости… Очень тяжело жить, знать, и ждать, что твой родной человек умирает. Еще труднее моему мужу и его семье,

– отметила Денисенко.



Умер свекор Наталки Денисенко / Фото с ее инстаграммы

Звезда выразила свои соболезнования.

"Хочу чтобы он остался в памяти, таким как на фото, потому что он таким и был… Это был такой светлый, веселый и положительный человек! Мужчина который меня поддерживал и утешал, мужчина которого будет очень не хватать!", - отметила Наталья.



Умер свекор Наталки Денисенко / Фото с ее инстаграммы

Актриса добавила, что ее семья будет очень скучать по нему. "Покойся с миром", – подытожила она пост.

Звездные коллеги тоже выразили свои соболезнования семье Наталии Денисенко по поводу смерти свекра:

"Мои глубокие соболезнования вашей семье".

"Держись".

"Примите самые искренние соболезнования".

"Сочувствую... Светлая память и царство небесное. Держись".

"Наталочка, прими мои соболезнования вашей семье, обнимаю!"

"Вечная память".

К слову, муж Наталки Денисенко – Андрей Фединчик – сейчас служит в ВСУ. Очевидно, ему дадут небольшую командировку, чтобы попрощаться с папой.