Наталья Денисенко сообщила о потере в семье: "Трудно знать, что родной человек умирает"
Источник:Наталья Денисенко
У актрисы Наталки Денисенко умер близкий человек – ее свекор, отец мужа Андрея Фединчика. Звезда написала, что очень расстроена, ведь это большая потеря для семьи.
Вероятно, свекор Григорий Фединчик болел, ведь еще после Пасхи актриса рассказывала о плохих новостях для семьи. Какая именно болезнь унесла жизнь родного человека – Денисенко не сказала.
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Денисенко сообщила о потере в семье
В соцсетях актриса написала, что 6 июня умер ее свекор – Григорий Афанасьевич Фединчик.
Это огромная потеря для нашей семьи!!! Когда я говорила, что сейчас тяжелый период, то я имела именно это в виду… После Пасхи мы получили самые неутешительные новости… Очень тяжело жить, знать, и ждать, что твой родной человек умирает. Еще труднее моему мужу и его семье,
– отметила Денисенко.
Умер свекор Наталки Денисенко / Фото с ее инстаграммы
Звезда выразила свои соболезнования.
"Хочу чтобы он остался в памяти, таким как на фото, потому что он таким и был… Это был такой светлый, веселый и положительный человек! Мужчина который меня поддерживал и утешал, мужчина которого будет очень не хватать!", - отметила Наталья.
Умер свекор Наталки Денисенко / Фото с ее инстаграммы
Актриса добавила, что ее семья будет очень скучать по нему. "Покойся с миром", – подытожила она пост.
Звездные коллеги тоже выразили свои соболезнования семье Наталии Денисенко по поводу смерти свекра:
- "Мои глубокие соболезнования вашей семье".
- "Держись".
- "Примите самые искренние соболезнования".
- "Сочувствую... Светлая память и царство небесное. Держись".
- "Наталочка, прими мои соболезнования вашей семье, обнимаю!"
- "Вечная память".
К слову, муж Наталки Денисенко – Андрей Фединчик – сейчас служит в ВСУ. Очевидно, ему дадут небольшую командировку, чтобы попрощаться с папой.