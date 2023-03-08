Наталья Денисенко ответила на хейт и рассказала, как часто общается с мужем-военным

Украинская актриса Наталья Денисенко рассказала, что пытается продолжать жить, а не просто сидит и плачет о мужчине, который служит в ВСУ. Однако звезда признается, что стала слишком эмоциональной.

Сейчас актер Андрей Фединчик – муж Наталки Денисенко – защищает Украину на передовой. На днях его жена показала общие фото и нежно поздравила его с днем рождения.

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Денисенко рассказала, как часто общается с мужом, который служит в ВСУ

С Андреем общаемся каждый день, он на связи. Недавно отправляла ему видео, как сын смотрит на наше семейное фото, висящее при входе, и говорит: "Как я жду папу…"

– поделилась она.

Также Денисенко подчеркнула, что не понимает комментаторов, осуждающих ее за то, что она продолжает жить, работать и радоваться, пока ее муж защищает Украину от врага.

"Наверное, такое пишут люди, у которых мужчины не на войне. У них есть какие-то предубеждения, как должна выглядеть женщина, мужчина которой сейчас защищает страну. Женщины не сидят и не плачут постоянно, потому что у них есть другие дела. Надо жить дальше", – объяснила актриса.

Наталья также призналась, что иногда слишком эмоциональна, хоть пытается овладевать собой. "Я могу улыбаться и жить дальше, а могу расплакаться, например, когда услышу песню", – вспоминает она.

По ее словам, расплакаться она может и после разговора с мужем, но потом идет что-то делать – в магазин, или снимать обзоры в Инстаграм, или другие дела.



Наталья Денисенко с мужем Андреем / Фото с ее инстаграммы

Кстати, недавно Наталья Денисенко призналась, что впервые встретила Новый год без мужа, ведь его не отпустили со службы Они с родителями собрались за столом в Киеве, а неподалеку взрывы были – дом затрясся. "Таких сильных взрывов я не слышала с начала полномасштабного вторжения, дрожали стены", – рассказала актриса.