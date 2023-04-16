Вместе с мужем-военным: Наталья Денисенко показала милые фото, как святила паску

Актриса Наталья Денисенко посвятила паску вместе с мужем-военным, которого отпустили на несколько дней с передовой. Звезда опубликовала милые фото и трогательно поздравила украинцев с Пасхой.

Денисенко вместе с мужем Андреем Фединчиком сходила в церковь, чтобы посвятить паску. Раньше она показала долгожданную встреча с мужем-военным, которого не видела несколько месяцев.

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В этот день украинцы празднуют религиозный праздник Пасхи. Утром люди ходили в церковь, чтобы освятить корзину. Наталья Денисенко опубликовала фото, на которых показала, как ходила святить паску с родными утром.

Звезда была вместе с родителями, сыном и мужем-военным.



натали Денисенко освятила кулич / Фото с ее инстаграммы

Кроме того, Денисенко в соцсетях поздравила украинцев с праздником Пасхи. "Христос Воскрес! Пусть Бог бережет Украину, ВСУ и наши сердца…", – написала актриса.

Она добавила, что в этом году было очень много тяжелых эмоций и чувств. "Но пусть Бог даст нам победу и мы станем добрее. Берегите себя и близких", – ответила Денисенко.

Добавим, что актер Андрей Фединчик защищает Украину на фронте. Ранее Денисенко сообщила, что мужчина написал завещание по ее имени.