Наталья Денисенко об отношениях с мужем-военным: "Не будут такими, как раньше"

Украинская актриса Наталья Денисенко рассказала, как стали отношения с ее мужем Андреем Фединчиком. Теперь он служит в ВСУ.

Актриса Наталья Денисенко поделилась мыслями о любви во время войны. Она рассказала, как изменились ее отношения с мужем из-за войны с Россией.

На тему Дочь Снежаны Егорова, эмигрировавшая в США, ответила хейтерам и показала, где живет

Наталья Денисенко об отношениях с мужем

Актриса призналась, что в мирное время всегда находила возможность "доковыряться" с чем-нибудь до мужчины. Но ситуация в стране обострила чувства.

Мы все люди – не идеальны! Но, на то мы и состоим в пары, и именно этот человек нам нравится не просто так. Мы все учителя и все учащиеся. И в любви это проявляется лучше! Ситуация в стране обострила чувства, из-за многочисленных стрессовых ситуаций все вокруг сбросили маски! В любви так же…

– поделилась Наталья.

"Видите, что даже во время этого периода стало визуально больше расставаний. Когда мой муж стал военным, я осознала, что каждый день его жизни (как и тысячам жизней наших защитников!!!) есть угроза! Именно в этот момент и приходит и приходит это понимание, что нет ничего важнее жизни! За то, чтобы твой человек был жив и счастлив! Неважно где, с кем! Главное – жизнь!" – добавила она.



Андрей Фединчик и Наталья Денисенко / Фото с инстаграма актрисы

Наталья Денисенко поделилась, что из-за войны все бытовые мелочи стали на второй план. Теперь для нее самое важное, чтобы ее любимый был здоров.

Никогда за всю свою жизнь я так много не молилась и не просила ничего кроме жизни для любимого человека. Желаю всем украинкам, чтобы они дождались своих мужчин живыми и невредимыми. И мы и наши отношения больше не будут такими как раньше, потому что теперь мы действительно знаем, что важно и ценно!

– подытожила звезда.