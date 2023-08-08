Натали Портман расстается с мужем-предателем после 11 лет брака, – СМИ

Актриса Натали Портман решила расстаться с мужем Бенджамином Мильпье после 11 лет брака. Вероятно, причиной тому стала измена со стороны мужчины.

Голливудская звезда Натали Портман и танцовщик Бенджамин Мильпье женились 11 лет назад. Как сообщают инсайдеры, теперь пара готовится к разводу.

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Натали Портман расстается с мужем

Актриса Натали Портман перестала появляться на публике с кольцом. На саммите Angel City Equity Summit в Сиднее звезда предстала без традиционного аксессуара. К тому же 5 августа пара должна отпраздновать годовщину брака. В сети же не появилось поздравительных фото.



Натали Портман с мужем / Фото из инстаграма актрисы

Причиной развода инсайдеры называют измену Бенжамина Мильпье. В июне пошли слухи, что танцовщик закрутил роман с 25-летней экоактивисткой Камилой Этьен. Тогда источники сообщали, что Наталья не готова разводиться, а будет бороться за то, чтобы сохранить семью.

После того, как стало известно о романе, они пытались работать над своим браком, но сейчас находятся в затруднительном положении.

– говорят инсайдеры о супругах.

Что известно о браке Натали и Бенджамина

, Натали Портман называла его роман с эко-активисткой "короткой и бессмысленной связью ", что ничего не означала.

Портман и Мильпье познакомились на съемках фильма "Черный лебедь" – тогда Бенджамин был главным хореографом, а Натали играла главную роль.

В 2010 году представители пары объявили, что они обручены и ждут ребенка. Через два года Натали и Бенджамин поженились, а в 2014 году решили переехать в Париж. И еще через 2 года снова вернулись в Штаты.

Супруги воспитывают двоих детей: 12-летнего сына Алефа и 6-летнюю дочь Амалию.