Настроение боевое, – МакЅим впервые после комы поговорила со своей директрисой
Источник:инстаграм Маргариты Соколовой
На прошлой неделе российская певица МакЅим вышла из комы – пришла в себя и общалась знаками. На днях ее состояние улучшилось. Звезда смогла поговорить с концертным директором. О чем они разговаривали, узнавайте ниже.
На личной странице в инстаграме Маргарита Соколова подтвердила, что 38-летняя МакЅим (настоящее имя – Марина Абросимова) вышла из комы и понемногу выздоравливает. Ей не удалось увидеться с артисткой лично, ведь она все еще в реанимации. Следовательно, женщины пообщались по видеосвязи.
К теме МакЅим пришла в себя: певица общается знаками, – СМИ
По словам концертного директора, самое страшное – позади. МакЅим ждет долгий период реабилитации, однако она настроена позитивно – шутит и смеется.
Ее действительно отключили от аппарата, дышит самостоятельно через кислородную маску, чувствует себя значительно лучше. Настроение очень позитивное и боевое, легкие восстанавливаются,
– сообщила Маргарита Соколова.
"Марина передает всем огромный привет и благодарна тем, кто волновался за нее. Она почувствовала эту огромную поддержку и надеется вскоре поблагодарить всех лично", – добавила директор певицы.
Пиар-менеджер МакЅим сообщила StarHit, что она выходила на связь не только с директором, но и с мамой и дочками – 12-летней Сашей и 6-летней Машей.
Что известно о болезни певицы МакЅим
- 15 июня, после концерта в Казани, российскую певицу госпитализировали с коронавирусом и острой пневмонией. Через несколько дней она находилась в критическом состоянии в искусственной коме под аппаратом ИВЛ.
- В середине июля по сети распространились заявления, что в МакЅим отказывает правое легкое и развились проблемы с сердцем. Однако представители звезды опровергли слухи, ведь ни они, ни родные не владели такой информацией.
- Лишь 26 июля тяжелобольная певица пришла в себя и стала общаться знаками.