Настроение боевое, – МакЅим впервые после комы поговорила со своей директрисой

На прошлой неделе российская певица МакЅим вышла из комы – пришла в себя и общалась знаками. На днях ее состояние улучшилось. Звезда смогла поговорить с концертным директором. О чем они разговаривали, узнавайте ниже.

На личной странице в инстаграме Маргарита Соколова подтвердила, что 38-летняя МакЅим (настоящее имя – Марина Абросимова) вышла из комы и понемногу выздоравливает. Ей не удалось увидеться с артисткой лично, ведь она все еще в реанимации. Следовательно, женщины пообщались по видеосвязи.

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По словам концертного директора, самое страшное – позади. МакЅим ждет долгий период реабилитации, однако она настроена позитивно – шутит и смеется.

Ее действительно отключили от аппарата, дышит самостоятельно через кислородную маску, чувствует себя значительно лучше. Настроение очень позитивное и боевое, легкие восстанавливаются,

– сообщила Маргарита Соколова.

"Марина передает всем огромный привет и благодарна тем, кто волновался за нее. Она почувствовала эту огромную поддержку и надеется вскоре поблагодарить всех лично", – добавила директор певицы.

Пиар-менеджер МакЅим сообщила StarHit, что она выходила на связь не только с директором, но и с мамой и дочками – 12-летней Сашей и 6-летней Машей.

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