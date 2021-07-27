Настю Каменских раскритиковали за новый образ: фото
Источник:инстаграм Насти Каменских
Певица Настя Каменских обнародовала новое фото, которым озадачила поклонников. Артистка предстала перед камерой в закрытой одежде, что не характерно для нее. В заметке исполнительница сообщила о возобновлении благотворительной кампании.
Настя Каменских является одной из самых популярных и соблазнительных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она часто публикует в сети провокационные кадры, которыми будоражит воображение многомиллионной аудитории фанатов.
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Новый образ Насти Каменских
На днях звезда обнародовала фото, на котором предстала в очень сдержанном образе. Настя позировала на камеру в серой обтягивающей футболке с закрытым верхом. Волосы она уложила ровно и забрала обратно. На лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и матовой нюдовой помадой на губах. Среди украшений довершила сдержанный образ изысканными серьгами.
В заметке под фото Каменских сообщила о возобновлении благотворительной кампании.
Новый образ Насте Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских
Однако такой образ исполнительницы понравился далеко не всем ее поклонникам. В комментариях многие пользователи сети отмечают, что даже не узнали NK.
- "Кто это? Не узнаю Настю".
- "Что с тобой? Ужасный вид".
- "Ой, а кто эта тетушка?"
- "Настя, тебя не узнать".
- "Старушка".
Немало подписчиков Каменских подумали, что она беременна и решила им рассказать об этом. Они уже нетерпеливо ждут, когда звезда объявит о пополнении в семье.