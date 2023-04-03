"Голос прорезался": больную Настю Каменских раскритиковали за выступление на корпоративе у блогера

Во вторник, 28 марта, Настя Каменских хриплым голосом сообщила, что переносит тур по Украине, потому что лечит голосовые связки. Однако в тот же вечер певица выступила на дне рождения блогерши Богданы Гончарук.

Блогерша, называющая себя "эксперткой в денежном мышлении", закатала грандиозную вечеринку по случаю дня рождения. Для гостей выступала Настя Каменских. Именинница даже осуществила свою мечту – спела в дуэте с артисткой ее украиноязычный хит "Обіцяю".

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В комментариях Насте Каменских напомнили, что она якобы потеряла голос.

"А что с голосом в NK, прорезался? Она ведь там очень больна";

"Каменских, а как же голос?";

"А как можно было на неделе с такой проблемой выступать вживую на корпоративе у блогерши?".

Однако кое-кто из фанатов вступился за артистку и объяснил, что несколько песен ее голосу не навредят: "Можно петь, например, пару песен, а не давать ежедневные большие туры, потому что из-за такой нагрузки можно потерять голос навсегда".

Что известно о болезни Насти Каменских

Напомним, 28 марта Настя Каменских объявила, что переносит гастрольный тур Украиной, потому что "потеряла голос из-за новообразования в голосовых связках". В Житомир, Луцк, Ровно, Тернополь, Хмельницкий она пообещала приехать позже, потому что, если не начнет срочное лечение, потеряет голос навсегда. "Согласно выводам врачей, после срочного лечения, соблюдения всех рекомендаций и рекомендованного режима мой голос и работа связок придут в норму уже через несколько недель", – комментировала певица.

Позже она публиковала видео из больницы и писала, что "это неизменный ежедневный ритуал, чтобы скоро радовать качественным живым пением в туре". Фониатра Каменских посещает будто бы дважды в день.