Блогерша Настя Талпа второй раз беременна: реакция мужа попала на видео
Источник:Настя Скальницкая
Инстаграм-блогерша Настя Скальницкая сообщила, что беременна вторым ребенком. Она показала, как на новость отреагировали самые близкие.
Блоггерша и участница шоу "Пара на миллион" Настя Скальницкая (известная ранее как Талпа) опубликовала на своей странице трогательное видео. В нем звезда соцсетей сообщает родным о том, что второй раз беременна.
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Настя Скальницкая беременна во второй раз
Счастливую новость первым узнал отец – Богдан Скальницкий. Он очень обрадовался и обнял жену.
Заказала подарок своему мужу. Я беременна,
– рассказала Настя.
Позже Настя рассказала о беременности по телефону своим ближайшим родственникам.
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Что известно о Насте Скальницкой
Настя Скальницкая – инстаграм-блогерша и флористка. Также многие знают ее с участием в шоу "Пара на миллион", где она была в паре с юмористом Марком Куцеваловым.
В начале сентября Настя сыграла громкую свадьбу с избранником Богданом Скальницким. На церемонии выступали украинские звезды – Антон Вельбой, Анна Тринчер, группа "ТИК".
Настя Скальницкая воспитывает дочь Милану от первого брака.