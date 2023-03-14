Мое сердечко занято, – Анастасия Панова из Miss Charm впервые рассказала, с кем встречается
Участницы конкурсов красоты не любят рассказывать о бойфрендах и личной жизни. Однако эксклюзивно для 24 Канала Анастасия Панова, представлявшая Украину на Miss Charm 2023, призналась, кто украл ее сердце.
В Киеве у Анастасии Пановой были отношения, но во время полномасштабной войны все закончилось. В интервью 24 Каналу девушка объяснила, почему моделям трудно обрести любовь и почему сама год ни с кем не встречалась.
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С кем встречается Анастасия Панова
"У девушки, которая работает моделью, не может быть личной жизни. Сегодня я в одной стране, на следующий день в другой. Когда такой график, мужчина не хочет ждать тебя на одном месте. Если в Украине у меня была какая-то стабильность, были отношения, то последний год я вся в семье, вся в работе. Очень трудно впустить нового человека в свою жизнь", – заявила нам Анастасия Панова.
Однако все же рассекретила, что последние два месяца не одинока, потому что "один украинский парень забрал ее сердце в свой плен". Кто он, девушка не объявила.
Последние два месяца мое сердце занято. Он не публичен. Я покажу только того человека, с которым все будет серьезно, который сделает мне предложение, с которым буду строить семью. Пока нет кольца, нет его в инстаграме,
– пошутила Анастасия Панова.
Анастасия Панова из Miss Charm 2023 / Фото из инстаграма моделиПолное интервью с Анастасией Пановой читайте в рамках проекта "Интервью24".
- Напомним, что представительница Украины на "Мисс Вселенная 2022" Виктория Апанасенко тоже отказалась рассекречивать, с кем встречается. Известно лишь, что он не политик, не госслужащий, не разведчик и "борется на своем фронте".
- Вскоре после этого заявления модель похвасталась, что выходит замуж. Предложение ей сделали в феврале по возвращении в Украину из США.