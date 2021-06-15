Настя Каменских засветила обнаженные ягодицы: жаркие фото из Мексики

Успешная украинская певица Настя Каменских обнародовала несколько архивных кадров, которые сделала во время отдыха в Мексике. Знаменитость предстала перед камерой, обнажив упругие ягодицы.

Настя Каменских вернулась из Мексики месяц назад, однако продолжает делиться кадрами с того путешествия. Часто в инстаграме звезда распространяет фотографии, где щеголяет обольстительной фигурой в чрезвычайно откровенном наряде.

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Сексуальный look Насти Каменских

NK обнародовала два фото, на которых показала обнаженное тело. Звезда босиком позировала возле колоритной мексиканской достопримечательности в топе горчичного цвета, который подчеркнул пышную грудь. Трусики Настя не надевала. Она завязала на талии длинный платок с цветочным принтом, который развевался на ветру и обнажила аппетитные ягодицы.

Волосы Каменских уложила в фирменные кудри, а на лицо не наносила косметику. В той поездке она часто щеголяла натуральной красотой. Дополнила сексуальный образ лаконичными украшениями.



Настя Каменских засветила обнаженные ягодицы / Фото из инстаграма Насти Каменских

Настя Каменских засветила обнаженные ягодицы / Фото из инстаграма Насти Каменских