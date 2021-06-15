Настя Каменських засвітила оголені сідниці: спекотні фото з Мексики

Успішна українська співачка Настя Каменських оприлюднила декілька архівних кадрів, які зробила під час відпочинку в Мексиці. Знаменитість постала перед камерою, оголивши пружні сідниці.

Настя Каменських повернулася з Мексики місяць тому, проте продовжує ділитися кадрами з тієї мандрівки. Часто в інстаграмі зірка поширює фотографії, де хизується звабливою фігурою у надзвичайно відвертому вбранні.

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Сексуальний look Насті Каменських

NK оприлюднила два фото, на яких показала оголене тіло. Зірка босоніж позувала біля колоритної мексиканської пам'ятки у топі гірчичного кольору, який підкреслив пишні груди. Трусики Настя не одягала. Вона зав'язала на талії довгу хустку з квітковим принтом, що майоріла на вітрі та оголила апетитні сідниці.

Волосся Каменських вклала у фірмові кучері, а на обличчя не наносила косметику. У тій поїздці вона часто хизувалася натуральною вродою. Довершила сексуальний образ лаконічними прикрасами.



Настя Каменських засвітила оголені сідниці / Фото з інстаграму Насті Каменських



Настя Каменських засвітила оголені сідниці / Фото з інстаграму Насті Каменських