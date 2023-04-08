Настя Каменских впервые после потери голоса вышла на сцену: смогла ли звезда спеть
Источник:Настя Каменских
Певица Настя Каменских потеряла голос и упразднила концерты тура по Украине. На днях она впервые вышла на сцену после болезни, но ее выступление было неполноценным.
Перед туром по Украине Настя Каменских заболела и потеряла голос. Впервые после лечения артистка выступила на концерте "Музыка войны".
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Настя Каменских выступила после болезни
Исполнительница призналась, что ее выступление было кратким. На видео звезда показала, что пела с помощью поклонников, потому что голос еще не вернулся.
Хотя сегодня мое выступление было очень коротким и, как вы видите на видео с выступлений, возможность петь еще не вернулась ко мне на все 100%,
– призналась Настя Каменских.
Настя Каменских выступила на концерте: видео
Певица добавила, что ее лечение подходит к концу. Поэтому скоро она вернется к концертам и туру по Украине.
"Но я благодарна вам за всю любовь и поддержку, которую испытала сегодня на сцене перед вами. Уже скоро мое лечение будет завершено, работа связь возобновится и мы еще мощнее споем на концертах".
Болезнь Каменских
- В конце марта Настя Каменских призналась о болезни – новообразование в связях, из-за чего ее голос не мог хорошо функционировать. Из-за потери голоса она перенесла концерты.
- Артистка показывала, как проходило ее лечение. Восстановление голоса и функционирование связок должно занять примерно 2 недели.
- Правда, Настю Каменских раскритиковали из-за того, что певица отменила выступления в тот же день, когда выступала на корпоративе. Для фанов это показалось странным.