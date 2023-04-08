Настя Каменских впервые после потери голоса вышла на сцену: смогла ли звезда спеть

Певица Настя Каменских потеряла голос и упразднила концерты тура по Украине. На днях она впервые вышла на сцену после болезни, но ее выступление было неполноценным.

Перед туром по Украине Настя Каменских заболела и потеряла голос. Впервые после лечения артистка выступила на концерте "Музыка войны".

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Настя Каменских выступила после болезни

Исполнительница призналась, что ее выступление было кратким. На видео звезда показала, что пела с помощью поклонников, потому что голос еще не вернулся.

Хотя сегодня мое выступление было очень коротким и, как вы видите на видео с выступлений, возможность петь еще не вернулась ко мне на все 100%,

– призналась Настя Каменских.

Настя Каменских выступила на концерте: видео

Певица добавила, что ее лечение подходит к концу. Поэтому скоро она вернется к концертам и туру по Украине.

"Но я благодарна вам за всю любовь и поддержку, которую испытала сегодня на сцене перед вами. Уже скоро мое лечение будет завершено, работа связь возобновится и мы еще мощнее споем на концертах".

Болезнь Каменских