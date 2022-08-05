Во ржи, но не в Украине: Настя Каменских выпустила трогательный клип "Коли мине війна"
Источник:ютуб-канал Насти Каменских
У певицы Насти Каменских состоялась премьера новой лирической песни о любви украинских женщин – "Коли мине війна". Клип на трогательный трек она сняла в желтой ржи, правда, не в украинской, ведь домой пока не торопится.
Настя Каменских призналась, что в основу ее песни "Коли мине війна" легли тысячи историй любви, которые согревали и поддерживали в течение пяти месяцев войны. Это трек о любви, которая одолевает все злое, оберегает, вдохновляет, придает силы – о любви, которой полны сердца украинок.
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Настя Каменских тронула песней "Коли мине війна"
Сложно представить всю ту боль, которую испытывает сегодня украинская женщина. Ее любовь и вера – самый сильный щит для каждой семьи. Каждая хочет, чтобы любовь стала оберегом и спасла тысячи жизней. Выстояла до конца. И позже, когда пройдут все невзгоды, самой главной наградой станет – снова быть вместе. Снова дарить счастье и радость близким,
– комментирует Настя Каменских.
В ее песне есть строки: "Будеш ти любити мене, коли мине війна". По словам звезды, это не сомнение, а уверенность в том, что настоящая любовь способна пройти через все преграды и выстоять в самые тяжелые минуты.
Клип на трек "Коли мине війна" Каменских сняла за границей, но отыскала там локацию, напоминающую украинское ржаное поле. В нем артистка позировала в белом вязаном платье и венке, который сплела сама.
Настя Каменских в клипе на песню "Коли мине війна" / Фото из пресс-службы певицы
Настя Каменских – Коли мине війна: смотрите видео онлайн
Реакция сети
- "Невероятно хорошо, это настоящий хит. Как я скучала по такой NK. Обожаю твои украиноязычные песни, они особенно хороши, и когда ты их поешь, мурашки по коже. Спасибо за это тебе";
- "Песня замечательная, хитовая, стильная! Как же я соскучилась по таким трекам. Чувствую, что многие артисты уже излили свои страдания в первые печальные песни на украинском, а сейчас хочется немного радости и надежды";
- "Спасибо вам за ваши хиты. Песня проникает в самое сердце. Очень ждем того момента, когда закончится война, и мы снова будем рядом со своими половинками";
- "Так просто все: слова, образ, замысел, но как же цепляет. И песня будто веселая, но ко всем струнам души, мурашки кожей и слезы на глазах";
- "Песня бомбенная. Настя, спасибо за такие хорошие песни".