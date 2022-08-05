У житі, але не в Україні: Настя Каменських випустила зворушливий кліп "Коли мине війна"

У співачки Насті Каменських відбулася прем'єра нової ліричної пісні про любов українських жінок – "Коли мине війна". Кліп на зворушливий трек вона зняла у жовтому житі, щоправда, не в українському, адже додому поки не поспішає.

Настя Каменських зізналася, що в основу її пісні "Коли мине війна" лягли тисячі історій кохання, які зігрівали й підтримували упродовж п'яти місяців війни. Це трек про любов, яка долає все лихе, оберігає, надихає, додає сили – про любов, якою сповнені серця українок.

Цікаво "Чи то Боря Апрєль, чи то Повалій": фани розкритикували макіяж Камалії в новому кліпі

Настя Каменських зворушила піснею "Коли мине війна"

Складно уявити весь той біль, який відчуває сьогодні українська жінка. Її любов та віра найсильніший щит для кожної родини. Кожна хоче, аби кохання стало оберегом та врятувало тисячі життів. Вистояло до кінця. І пізніше, коли пройдуть всі негаразди, найголовнішою нагородою стане – знову бути разом. Знову дарувати щастя та радість близьким,

– коментує Настя Каменських.

У її пісні є рядки: "Будеш ти любити мене, коли мине війна". За словами зірки, це не сумнів, а впевненість у тому, що справжня любов здатна пройти через усі перепони та вистояти в найтяжчі хвилини.

Кліп на трек "Коли мине війна" Каменських зняла за кордоном, але відшукала там локацію, яка нагадує українське житнє поле. У ньому артистка позувала у білій в'язаній сукні та вінку, який сплела сама.

Настя Каменських у кліпі на пісню "Коли мине війна" / Фото з пресслужби співачки

Настя Каменських – Коли мине війна: дивіться відео онлайн

Реакція мережі