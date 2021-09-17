Настя Каменских споет в дуэте с фанаткой Путина Любовью Успенской, – СМИ
Источник:"Гордон"
В этом году с концертами в Украине собиралось множество российских артистов. Одним из них запретили въезд, другие все же собрали публику на сольниках. Следующей будет звезда шансона и поклонница Путина Любовь Успенская. В Киеве она споет с Настей Каменских.
В воскресенье, 19 сентября, в Киеве состоится большой сольный концерт российской певицы Любови Успенской. Любителей шансона 67-летняя артистка соберет в одной из крупнейших концертных площадок столицы – "Дворце Украина".
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Сольник Успенской состоится в сопровождении симфонического оркестра. Однако это не все сюрпризы, которые она готовит для украинской публики. Пылкая поклонница Путина споет в дуэте с Настей Каменских. Об этом изданию "Гордон" сообщила команда Любови Успенской.
Перед сольным концертом в Киеве фанатка Путина посетит Харьков и Днепр, а после – Одессу, Херсон и Запорожье.
Афиша концерта Успенской в "Дворце Украина" / Фото с KontramarkaЗаметим, Настя Каменских не верше будет петь с фанаткой Путина. Три года назад, летом 2018 года, украинка присоединилась к творческому вечеру Любови Успенской, который состоялся в рамках музыкального фестиваля "Жара". Тогда в дуэте они исполнили хит "Ты же не забыл".
Любовь Успенская и Украина
Певица родилась и выросла в Киеве – окончила музыкальную школу и училище (ныне академию) имени Глиэра. Однако с начала 90-х годов живет в Москве. Поэтому Успенскую считают российской артисткой украинского происхождения.
Она и сама старательно поддерживает статус звезды российского шансона. В частности публично выражает симпатии президенту РФ Владимиру Путину.
Последний концерт в Украине Любовь Успенская дала в ноябре 2019 года. Ее выступление во "Дворце спорта" было посвящено юбилею – 65-летию, а в зрительном зале тогда заметили экс-депутата Олега Ляшко с женой Роситой.
Любовь Успенская о Путине
- "Я женщина высокого класса. И если уж и буду с кем-то, то только с Медведевым или Путиным", – заявляла певица в интервью изданию "Собеседник";
- "Красивый, привлекательный и со здоровой кожей", – говорила Успенская в эфире шоу "Бар в большом городе";
- "Снился сон, что я сижу у камина. Владимир Владимирович со мной сидит. Он такой тонкий, чувственный. Я увидела в нем не президента, а мужа", – рассказывала Успенская в интервью Гордону.